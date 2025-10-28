TelePASE o multa: desde el sábado, el peaje de la autopista Perito Moreno no aceptará más pago manual

A partir del 1° de noviembre, el peaje de Parque Avellaneda será completamente automático. Los detalles.

Modificaciones en el peaje de Parque Avellaneda. Foto: AUSA

En el marco del plan de modernización y digitalización de la red de autopistas porteñas, que busca eliminar por completo las cabinas manuales y avanzar hacia un sistema free flow, a partir de este sábado 1° de noviembre, el peaje de Parque Avellaneda será completamente automático.

De este modo, en la autopista Perito Moreno, ya no se aceptará el pago en efectivo y todos los usuarios deberán contar con TelePASE.

El peaje de la autopista Perito Moreno. Foto: AUSA

Quienes utilicen la autopista —que comienza en la Avenida General Paz como continuación del Acceso Oeste y termina en la Autopista 25 de Mayo, incluyendo la Avenida Dellepiane y la AU 7— sin estar adheridos al TelePASE, serán multados. La infracción, detectada por el sistema inteligente de tránsito, asciende a $119.776,50.

El ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua, explicó que “más de 140 mil autos por día circularán sin detenerse, gracias al nuevo sistema de cobro inteligente con TelePASE o lectura de patente”.

Cambios en el peaje de Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno

A mediados de julio, el peaje de Parque Avellaneda se convirtió en inteligente con la incorporación de un pórtico que permite el cobro automático por TelePASE o la lectura de la patente. Hasta ahora, quienes no estaban adheridos al sistema podían pagar en efectivo en algunas cabinas especialmente habilitadas. Pero, desde este fin de semana, el cobro será exclusivamente electrónico.

Entre los beneficios del sistema de peaje inteligente, AUSA destaca la reducción del tiempo de viaje y la mayor comodidad y agilidad en el pago gracias a la lectura automática de patentes; la mejora en la fluidez del tránsito y la circulación; y el menor impacto ambiental, tanto por la disminución de emisiones y ruidos como por la eliminación de tickets impresos, que reduce el consumo de papel.