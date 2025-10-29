Final del ciclo lectivo 2025: la provincia de Argentina que termina las clases después de Navidad

Vacaciones de invierno; colegio; escuela; alumnos. Foto: NA (Daniel Vides)

En medio del último trimestre del ciclo lectivo 2025 en Argentina, una provincia será la última en finalizar sus clases en los días finales del año. Incluso, la culminación de las jornadas escolares se dará después de la Navidad, algo que puede generar cambios de planes en las familias.

El ciclo lectivo ya conoce las fechas de su finalización. Foto: NA.

Qué provincia termina sus clases después de Navidad 2025

Se trata de La Pampa, que finalizará su ciclo lectivo el viernes 26 de diciembre. Se trata de la última semana del año, que tendrá todavía algunas actividades en este sitio.

Cabe recordar que el inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia

12 de diciembre de 2025 : Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

18 de diciembre de 2025 : Santa Cruz.

19 de diciembre de 2025 : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

22 de diciembre de 2025 : Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

26 de diciembre de 2025: La Pampa.

Cómo se organiza el calendario escolar

El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales.

El último día de clases en el país será el 26 de diciembre. Foto: NA.

De esta forma, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.

