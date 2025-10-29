Final del ciclo lectivo 2025: la provincia de Argentina que termina las clases después de Navidad
En medio del último trimestre del ciclo lectivo 2025 en Argentina, una provincia será la última en finalizar sus clases en los días finales del año. Incluso, la culminación de las jornadas escolares se dará después de la Navidad, algo que puede generar cambios de planes en las familias.
Qué provincia termina sus clases después de Navidad 2025
Se trata de La Pampa, que finalizará su ciclo lectivo el viernes 26 de diciembre. Se trata de la última semana del año, que tendrá todavía algunas actividades en este sitio.
Cabe recordar que el inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.
Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia
- 12 de diciembre de 2025: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.
- 18 de diciembre de 2025: Santa Cruz.
- 19 de diciembre de 2025: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
- 22 de diciembre de 2025: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.
- 26 de diciembre de 2025: La Pampa.
Cómo se organiza el calendario escolar
El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales.
De esta forma, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.
Los feriados que restan en 2025
- 21 de noviembre de 2025: feriado puente.
- 24 de noviembre de 2025: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- 8 de diciembre de 2025: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre de 2025: Navidad.