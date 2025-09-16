Educación en CABA: cuándo abre la inscripción escolar para el ciclo lectivo 2026

El GCBA informó las fechas para anotar a los menores en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Quiénes deben realizar el trámite, en la nota.

Clases; educación; vacaciones de invierno. Foto: NA.

La parte final de septiembre señala que se acerca el cierre del ciclo lectivo 2025. Por ende, las familias ya empiezan a pensar en el 2026 y la escolaridad de sus hijos. En este contexto, faltan pocos días para la apertura de la inscripción escolar en la Ciudad de Buenos Aires.

El periodo para anotar a los menores en los niveles educativos en CABA abre el próximo lunes 29 de septiembre y finaliza el viernes 7 de noviembre, según lo informado por el GCBA en su sitio web.

Colegio; escuela; alumnos. Foto: NA (Daniel Vides)

Inscripción escolar en CABA: quiénes deben anotarse para el ciclo lectivo 2026

Cabe mencionar que este periodo está dirigido a “todos aquellos aspirantes a ingresar por primera vez a una escuela de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires en cualquiera de sus modalidades, o que cambien de nivel educativo, teniendo en cuenta las características y requisitos de cada una de ellas”.

Los grupos de personas que deben realizar la preinscripción de manera online son:

Estudiantes de Nivel inicial (todas las salas).

Estudiantes matriculados en escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires que cambian de nivel (de sala de 5 a 1er grado de Primaria y de 7mo grado a 1er año de Secundaria).

Estudiantes provenientes de escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Estudiantes provenientes de escuelas de otras provincias o del exterior, ya sean privadas o estatales.

Estudiantes para las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes.

Clase escolar. Foto: NA (Nicolás Celaya)

El proceso de inscripción tiene distintas etapas, por lo que resulta fundamental conocer el calendario establecido por la Ciudad de Buenos Aires.

Preinscripción : 29 de septiembre al 7 de noviembre.

Control y presentación de la documentación cargada en el sistema : 29 de septiembre al 21 de noviembre.

Sorteo público anual : 22 de octubre.

Consulta del estado de asignación de vacantes: 20 de febrero.

Cabe recordar que también se abre un periodo de excepción, en los primeros días del 2026. Este proceso tendrá disponibles únicamente las escuelas que tengan vacantes en esa fecha. En esos casos, el calendario es el siguiente:

Preinscripción : 26 de enero al 08 de febrero.

Control documental : 26 de enero al 10 de febrero.

Consulta del estado de asignación de vacantes: 20 de febrero.

Escuela en Argentina. Foto: NA.

Consultas sobre la inscripción escolar en CABA

El sitio también ofrece distintos canales de ayuda para las familias que estén interesadas en la inscripción escolar de sus hijos.