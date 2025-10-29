TelePASE obligatorio en la autopista Perito Moreno: los precios de los peajes en octubre y noviembre 2025

A partir del 1° de noviembre, el peaje de Parque Avellaneda será completamente automático. Los montos, en la nota.

Peaje, autopista. Foto: AUSA

Luego de conocerse que desde el sábado 1° de noviembre el peaje de Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno pasará a ser automático, muchas personas se interesaron por el servicio del TelePASE. Este método resulta mucho más rápido para millones de usuarios, por lo que es fundamentar conocer sus precios.

En el marco del plan de modernización y digitalización de la red de autopistas porteñas, que busca eliminar por completo las cabinas manuales y avanzar hacia un sistema free flow, el peaje de Parque Avellaneda ya no aceptará pagos en efectivos.

Peaje, autopista. Foto: AUSA

Quienes utilicen la autopista —que comienza en la Avenida General Paz como continuación del Acceso Oeste y termina en la Autopista 25 de Mayo, incluyendo la Avenida Dellepiane y la AU 7— sin estar adheridos al TelePASE, serán multados. La infracción, detectada por el sistema inteligente de tránsito, asciende a $119.776,50.

Cuánto sale cada viaje con el TelePASE en la autopista Perito Moreno

Los precios de los peajes en la autopista Perito Moreno. Foto: AUSA

Según el sitio de AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), los precios vigentes con el TelePASE para las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo son los siguientes:

Hora no pico

Moto : $1330.

Vehículos livianos menos de 2,10 metros de altura : $3192.

Vehículos livianos con remolque y menos de 2,10 metros de altura : $5054.

Vehículos pesados con 2 ejes : $5054.

Vehículos pesados con 3 ejes : $6449.

Vehículos pesados con 4 ejes : $9843.

Vehículos pesados de entre 5 y 7 ejes: $14.100.

Hora pico

Moto : $2128.

Vehículos livianos menos de 2,10 metros de altura : $4524.

Vehículos livianos con remolque y menos de 2,10 metros de altura : $7449.

Vehículos pesados con 2 ejes : $7449.

Vehículos pesados con 3 ejes : $17293.

Vehículos pesados con 4 ejes : $24742.

Vehículos pesados de entre 5 y 7 ejes: $31394.

Hora pico en la autopista Perito Moreno

Según informaron desde AUSA, la hora pico abarca “lunes a viernes en ambos sentidos de 7 a 11h y de 16 a 20h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 15h sentido provincia y de 17 a 21h sentido centro".

Peaje, autopista. Foto: AUSA

Autopista Perito Moreno: aumentos en los peajes desde el 1° de noviembre 2025

Motos : $1.384,71 en horario no pico y $2.215,81 en horario pico.

Vehículos livianos de 2 ejes : $3.323,63 no pico / $4.710,13 pico.

Vehículos livianos de 3 ejes – con remolque : $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.

Vehículos pesados de 2 ejes : $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.

Vehículos pesados de 3 ejes : $6.713,45 no pico / $18.002,46 pico.

Vehículos pesados de 4 ejes : $10.247,49 no pico / $25.757,25 pico.

5 ejes o más: $14.679,11 no pico / $32.681,32 pico.

Cambios en el peaje de Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno

A mediados de julio, el peaje de Parque Avellaneda se convirtió en inteligente con la incorporación de un pórtico que permite el cobro automático por TelePASE o la lectura de la patente. Hasta ahora, quienes no estaban adheridos al sistema podían pagar en efectivo en algunas cabinas especialmente habilitadas. Pero, desde este fin de semana, el cobro será exclusivamente electrónico.

Entre los beneficios del sistema de peaje inteligente, AUSA destaca la reducción del tiempo de viaje y la mayor comodidad y agilidad en el pago gracias a la lectura automática de patentes; la mejora en la fluidez del tránsito y la circulación; y el menor impacto ambiental, tanto por la disminución de emisiones y ruidos como por la eliminación de tickets impresos, que reduce el consumo de papel.