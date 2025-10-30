No es detergente: el truco infalible y casero para limpiar la grasa de la parrilla en solamente 1 minuto

Con este tip, los fierros quedarán impecables después de cada asado, sin esfuerzo ni pagar de más.

Cómo limpiar la parrilla.

Limpiar la parrilla después de un asado suele ser una tarea muy ardua y la parte menos divertida de este ritual tan argentino. Pero gracias a que los secretos parrilleros fueron develados poco a poco, ahora se sabe que hay un truco casero que puede dejar las rejillas como nuevas sin necesidad de gastar litros de desengrasante.

Estamos hablando de la papa cruda. Este tip desplaza por completo a las esponjas gastadas y al agua caliente, ya que en solo un minuto, podrás sacar la grasa y los restos de comida sin esfuerzos y, sobre todo, sin usar productos químicos que podrían arruinar la piel de tus manos. Este truco debe hacerse cuando el fuego se apaga y la parrilla aún está tibia, para que sea más fácil de sacar la grasa.

Paso a paso: cómo sacar la grasa de la parrilla de forma fácil y rápida

Esperá a que la parrilla se enfríe un poco. Debe estar tibia, no caliente.

Cortá una papa al medio.

Frotá la parte cortada directamente sobre las rejillas.

A medida que la papa se desliza, su almidón actúa como desengrasante natural, ayudando a que se despeguen los restos de grasa y comida quemada.

Si es necesario, repetí el proceso con la otra mitad de la papa.

La limpieza debe hacerse con la parrilla tibia

Este método funciona gracias a que el almidón absorbe la grasa y facilita que los residuos se desprendan con facilidad. Además, al no usar detergentes ni productos químicos, no quedan restos que puedan alterar el sabor o el aroma de la carne en el próximo asado. Entre los beneficios de usar este método, se encuentran los siguientes: