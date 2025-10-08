Secreto de asador: para qué sirve frotar ajo en la parrilla antes de tirar la carne

Uno de los tips que se hizo viral es la técnica de frotar un diente de ajo sobre la parrilla caliente antes de cocinar, ya que tiene un gran resultado y es de los más utilizados entre los asadores.

Los expertos en el asado tienen sus secretos y distintos métodos para lograr un resultado único. En ese sentido, uno de los tips que se hizo viral es la técnica de frotar un diente de ajo sobre la parrilla caliente antes de cocinar.

Un buen asado no solo se trata de sabor, sino que también las distintas técnicas para que salga perfecto. El diente de ajo tiene compuestos naturales que, al calentarse, forma una especie de fina película en el hierro y logra que la carne no se pegue.

Además, el ajo emana un aroma suave que le da un toque de sabor y realza la carne. Por otro lado, este condimento ayuda a limpiar y a desinfectar la parrilla, ya que sus compuestos sulfurados eliminan los restos de grasa y bacterias de asados anteriores.

Cómo aplicar ajo en la parrilla

Cortar un diente de ajo a la mitad

Calentar la parrilla y frotar el ajo en todas las rejillas.

Esperar unos minutos antes de colocar la carne, para que el aroma se impregne de forma sutil.

Consejos para tener en cuenta antes de aplicar la técnica del ajo

No utilizar mucho ajo, sino que un solo diente alcanza para lograr el efecto.

El truco funciona mejor en parrillas de acero inoxidable o hierro.

Se puede repetir el proceso entre las tandas de carne.

Ideal para el asado de los domingos: el corte de carne que se puede conseguir a $6.500 y no tiene nada que envidiarle al tomahawk

Cuidar el bolsillo es esencial, y encontrar cortes de carne ricos y económicos puede resultar todo un desafío. Sin embargo, existe una alternativa a buen precio que resulta suave y rico.

Se trata del bife ancho, uno de los cortes más versátiles y ricos de la res que se puede conseguir a tan solo $6.500. Este corte logra un equilibrio ideal entre la carne y la grasa, lo que le aporta un sabor excepcional. Si bien no es uno de los cortes más populares ni elegidos, quienes lo consumen destacan su terneza, sabor y la relación entre calidad y precio.

Si bien en la mayoría de las carnicerías el kilo cuesta entre $10.000 y $10.500, gracias a los beneficios que brinda Cuenta DNI a través de la aplicación, que es un 35% de reintegro, el kilo queda en aproximadamente $6.500, un ahorro significativo para quienes buscan cuidar su bolsillo.

El beneficio que brinda el Banco Provincia está disponible en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Para acceder se necesita abonar desde Cuenta DNI, a través del código QR o ingresando la clave DNI en las terminales habilitadas.