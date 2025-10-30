Paso a paso: cómo sacar el TelePASE para circular por la autopista Perito Moreno y evitar multas

A partir de noviembre, el peaje de Parque Avellaneda no aceptará más pago manual. Cómo acceder al sistema para no sufrir una sanción superior a los $100 mil.

TelePASE. Foto: NA/Marcelo Capece.

A partir del 1° de noviembre, el peaje de una de las autopistas más importantes de Buenos Aires solo se podrá pagar con TelePASE o lectura de patente. Quienes no estén adheridos a esta modalidad, recibirán una multa superior a los cien mil pesos.

Se trata del Peaje Parque Avellaneda, ubicado en la autopista Perito Moreno (que conecta la AU 25 de Mayo con Av. General Paz y el Acceso Oeste) y que a mediados de julio se convirtió en una autopista inteligente.

Peaje, autopista. Foto: AUSA

Hasta ahora, quienes no estaban adheridos al sistema podían pagar en efectivo. Pero eso cambiará a partir de este fin de semana, cuando el pago manual deje de existir y la única forma de abonar será mediante TelePASE o lectura de patente. De lo contrario, los conductores sufrirán una multa de $119.776,50, la cual se aplica automáticamente por el sistema inteligente de tránsito.

Cómo adherirse a TelePASE

Contar con TelePASE es importante para evitar demoras, multas y aprovechar el sistema de peaje sin barreras la hora de transitar por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Cebe recordar que la adhesión al sistema es gratuita, 100% digital y se puede hacer siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.telepase.com.ar , registrarte o iniciar sesión con tu usuario TelePASE. Una vez dentro, elegir cómo querés recibir tu dispositivo. Si elegís “Retiro en punto de colocación”, contás con más de 300 puntos habilitados en todo el país. Si seleccionás “Envío a domicilio”, al recibirlo, deberás completar el proceso de activación. El tiempo de habilitación es de entre 72 y 96 horas hábiles.

Otra opción práctica es hacerlo directamente desde la app de Mercado Pago. Para ello, debés:

Abrir la app y tocá “Ver más”. Seleccioná la opción TelePASE. Ingresar tu patente. Si no tenés el dispositivo, podés solicitarlo desde la app. Llega en 24 horas y podés retirarlo gratis en los puntos habilitados o comprarlo en la tienda oficial de Mercado Libre.

Peaje, autopista. Foto: AUSA

¿Cómo funcionan los peajes sin barreras?

A diferencia de lo que ocurre cuando un vehículo pasa por las cabinas, al momento de circular por los pórticos de lectura automática de patentes no es necesario disminuir la velocidad para pasar por la zona de peajes. Los pórticos instalados cuentan con distintas cámaras que, desde aproximadamente 12 metros, toman una fotografía de la patente y, mediante una antena, buscan el TelePASE para registrar el paso.