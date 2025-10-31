Cuánto cuesta una pizza de muzzarella en “La Rumba”, el lugar donde Maradona invitó a su mamá a comer con el primer sueldo

Un local donde se respira alma maradoniana y su legado vive para siempre. Un repaso por su menú si buscás una salida para recordar al “Diez”.

Maradona y sus padres Foto: archivo

Nueva Pompeya es uno de los barrios afortunados de CABA donde Diego Maradona dejó su huella. Casi sin quererlo porque aun sin ser ese Diego que hoy conocemos, pasó a comer en la mítica pizzería “La Rumba”.

No es un lugar cualquiera para los amantes del fútbol, ahí la llevó a su mamá, orgulloso, cuando cobró su primer sueldo. Luis Tomé era el encargado de aquellos días en los que en la Avenida Sáenz al 963 se hacía cola para pedir una grande de muzzarella.

La Pizzería icónica de Nueva Pompeya Foto: Instagram @pizzerialarumba

Dado sus primeros pasos en Argentinos, en 1977. El Diego recordó aquella anécdota: “Me fui a una pizzería de Pompeya y me gasté todo el sueldo con mi vieja. Nos comimos todo y nos tomamos todo.

“En esa época era el peor pago de Argentinos. Cobrábamos viáticos, eso era lo que nos daban. Nos pagaba el sueldo Patiño. Parecíamos Bill Gates y mi vieja parecía la reina Sofía”, contó en su momento en el programa “Líbero”, de TyC Sports.

El primer contrato de Maradona Foto: archivo

Cuánto cuesta comer en “La Rumba”

Lista de precios del local Foto: Instagram @pizzerialarumba

El gol favorito de Maradona estuvo “perdido” 27 años

El segundo gol de Maradona contra Inglaterra por el Mundial de México 1986 es considerado como el mejor de la historia. Más allá de la técnica y la importancia del partido, significó la felicidad de todo el pueblo argentino, que recientemente había sufrido la Guerra de las Malvinas.

Pese a ello y al contrario de lo que muchos piensan, Diego contó que su mejor gol se dio mucho antes que el que le hizo a los ingleses. Fue en febrero de 1980 en Colombia, durante un partido amistoso entre Argentinos Juniors y Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Vilelgas. Para entonces, tenía apenas 19 años, pero ya era reconocido tras la consagración con Argentina en el Mundial Sub 20 de Japón, disputado el año anterior.

El gol favorito de Maradona. Video: YT @Deportivo Pereira TV

Durante el encuentro ante los colombianos (que terminó 4-4), el astro argentino deslumbró a todos a los 25 minutos del segundo tiempo. “Empecé desde la mitad de cancha. Me tiraban patadas voladoras, de todo. Y yo se las iba pinchando, entonces iban quedando tirados en el piso. En la foto final, cuando yo la empujo, tras pasar al arquero, se los ve a todos tirados en filita”, recordó en 2005 en una entrevista con Sin Cassette, programa que se emitía por TyC Sports, y lo ratificó en el mismo canal en 2019.

Recién 27 años después, en 2013, el mundo pudo apreciar aquella obra de arte. El encargado de sacar a la luz el video del gol fue Gustavo Sanint, periodista e histórico relator de radio Caracol, quien acercó las imágenes al canal Win Sports de Colombia. Luego, Daniel Salem y Damián Carrillo remasterizaron la grabación y le dieron color.