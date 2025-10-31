¿Decir “buen día” es un error?: la RAE aclara cuál es la forma correcta de saludar por la mañana

En mails, textos o incluso para mandar un WhatsApp, este error es muy común en las personas. La Real Academia Española tiene la respuesta y es muy simple.

Fundada en 1713 en Madrid, la RAE tiene la misión de preservar la unidad del idioma español Foto: Wikipedia

Para muchas personas, saludar por la mañana se convirtió en motivo de dudas y generó debate, ya que personas se preguntan si lo correcto es decir “buen día” o “buenos días”, especialmente cuando tienen que interactuar a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o incluso por correo electrónico.

Para todas estas dudas, existe la Real Academia Española (RAE), que ofrece explicaciones claras y precisas a través del Diccionario de la lengua española para el uso correcto del lenguaje. Según esta institución, ambas expresiones son válidas para saludar durante la mañana, pero hay una forma que predomina.

En este sentido, la RAE asegura que si bien no hay una forma correcta, la más usada por los hispanohablantes es “buenos días” y, por lo tanto, se considera la más extendida y convencional. Saludar con un “buen día”, no está mal, pero al parecer no es lo más usual. Sin embargo, en regiones como en Argentina y Uruguay, se trata de una expresión mucho más común que en España, Bolivia y Paraguay, por ejemplo.

Por lo tanto, se podría inferir que ambas formas son igual de válidas para saludar y que la elección de una u otra dependerá del país, del contexto y del nivel de formalidad que se desee emplear.

Real Academia Española. Fuente: RAE

Cuál es la palabra a la que todos le ponen tilde, pero no lleva

El español es una lengua muy compleja, ya que tiene muchas reglas ortográficas que son muy claras y precisas. Por este mismo motivo, generan dudas entre los habitantes, ya que hay muchas que llevan tilde, se escriben de alguna forma en particular o simplemente no sabemos cómo escribirlas.

Para evitar errores que puedan afectar la escritura, es preciso consultarle a la Real Academia Española (RAE), la autoridad en materia de lengua española. De hecho, hay una palabra en español que siempre solemos escribir con tilde, pero que, en realidad, la entidad indica que no lleva acentuación.

El diccionario de la RAE se actualiza. Foto: Unsplash.

Se trata de la palabra “solo”. Un error muy habitual es que muchas personas escriben “sólo” con tilde, para diferenciarse del adjetivo (sin compañía), pero lo cierto es que la RAE explica que esta tilde ya no es necesaria. De hecho, explica que la palabra se puede interpretar correctamente según el contexto, y colocar la tilde es considerado un uso opcional y antiguo, pero no obligatorio.

Según la entidad española, la forma correcta de escribir “solo” es sin tilde, al menos en la mayoría de los casos, y es recomendada usarla así en todos los textos. Aunque es un error muy común, es fácilmente corregible con esta información.