Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Clima y tiempo

En Jujuy, el clima para la mañana de hoy será mayormente nublado, comenzando en 4.2°C. La sensación será fresca, pero sin precipitaciones significativas. A medida que avancen las horas, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 18.4°C en las horas más cálidas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones se mantengan con un cielo parcialmente nublado. No se prevén lluvias, lo cual es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, el viento alcanzará ráfagas de hasta 22 km/h, así que se recomienda tener precaución si se realizan actividades en espacios abiertos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 31 de octubre de 2025

Hoy, el sol aparecerá a las 07:26 y se ocultará a las 18:41, proporcionando un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. Este patrón ayuda a quienes planean alguna salida nocturna, pudiendo disfrutar parte del día aún con luz natural.