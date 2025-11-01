La noticia más esperada para los clientes del Jumbo de Palermo: finalmente se supo qué pasará con el supermercado

El contrato de concesión de los locales que actualmente ocupan el lugar vence en 2026.

El emblemático Jumbo de Palermo Foto: Google Maps

La empresa Consultatio, propiedad de Eduardo Costantini, se adjudicó el predio donde hoy funciona el complejo comercial Portal Palermo, que había sido puesto a la venta por el Gobierno. La desarrolladora se impuso en la subasta con una oferta de 127 millones de dólares por los 42 mil metros cuadrados que posee el terreno. Ahora lo que todos querían saber qué pasará con los actuales locales que llevan casi 30 años.

El contrato de concesión de los locales de Easy y Jumbo, que actualmente ocupan el lugar, vence en 2026.

El Jumbo de Palermo Foto: iProfesional / Google

Qué pasará con el Jumbo y el Easy

En las últimas horas, Cencosud logró un acuerdo con Consultatio, la empresa de Costantini, para quedarse en Palermo. El acuerdo para seguir en el barrio será con una tienda remodelada y una nueva sucursal se distinguirá por su nivel tecnológico dentro de la oferta actual de supermercados.

El acuerdo para garantizar la continuidad allí implica una ratificación de los planes de Cencosud para el mercado argentino. Luego de conocerse que Cencosud tomó la decisión de no seguir participando en la licitación que lleva adelante el Deutsche Bank para encontrar un comprador para la filial local de Carrefour.

“Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros. Además, contamos con terrenos en ubicaciones estratégicas que respaldan nuestro crecimiento en el país. Tenemos plena confianza en Argentina y un potencial de inversiones muy atractivo que privilegiaremos frente a esta oportunidad”, señaló la compañía.

Actualmente, el predio está ocupado por el centro comercial. Foto: Portal Palermo.

Portal Palermo, un emblema del barrio porteño

Portal Palermo abrió sus puertas en 1996 y rápidamente se convirtió en un punto de referencia para el consumo y el entretenimiento en la ciudad de Buenos Aires. Ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, el predio se consolidó como un centro comercial estratégico en la zona norte de la capital, combinando hipermercado, locales de moda, gastronomía y servicios en un solo espacio.

A lo largo de casi tres décadas albergó marcas reconocidas y funcionó como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su integración con el hipermercado Jumbo y la tienda para el hogar Easy lo distinguió de otros shoppings de la ciudad, posicionándolo como un polo comercial de gran peso dentro de la vida cotidiana de los porteños.

Qué van a construir en el predio del Ejército en Palermo

Aunque el contrato de concesión vence en 2026, se acordó una entrega anticipada mediante un esquema que contemple un retiro gradual y ordenado de las instalaciones. Cencosud continuará al frente de la operación hasta que finalice el proceso de desocupación definitiva.

En diálogo con Clarín, desde Consultatio adelantaron que podrán “cumplir el sueño de desarrollar un distrito que mezcle el diseño, el arte y la arquitectura”.

“Primero vamos a trabajar en el diseño del macrolotes, los caminos internos, los parques, las esculturas y toda la parte de diseño. Luego arrancaremos con la construcción de los edificios”, añadieron.