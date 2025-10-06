Compraron por USD 127 millones el mega terreno del Ejército en Palermo: qué empresa ganó la subasta y qué planea construir

El terreno está concesionado desde 1994 a la empresa chilena Cencosud, que posee allí opera dos hipermercados y el paseo comercial Portal Palermo.

El gobierno vende el predio donde funciona el shopping Portal Palermo. Foto: NA

La empresa Consultatio, propiedad de Eduardo Costantini, se adjudicó el predio del Ejército Argentino en Palermo que había sido puesto a la venta por el Gobierno. La desarrolladora se impuso en la subasta con una oferta de 127 millones de dólares por los 42 mil metros cuadrados que posee el terreno.

Portal Palermo. Foto: Fuente:portalpalermo.com.ar

Cómo es el terreno

Las tierras, ubicadas sobre la calle Cerviño entre Bullrich y Dorrego, limitan con el Regimiento de Infantería 1 Patricios.

La parcela está individualizada en el Código Urbanístico (CUr) como un área especial y por normativa de la Ciudad, el 65% de las tierras deben destinarse a espacios públicos (incluyendo calles y veredas).

En el lugar está permitida la construcción de vivienda, hotel, locales comerciales y equipamiento de usos mixtos.

En el área U86 se pueden llevar a cabo construcciones de hasta 21 metros (unos 7 pisos), aunque admite 3 metros más si se retira dos metros del frente del edificio y otros 3 si se sacan cuatro metros del frente.

Se vendió el terreno del Portal Palermo. Foto: Google Maps

En total, se puede construir un total de 27 metros, que significan alrededor de 9 pisos.

Qué van a construir en el predio del Ejército en Palermo

En diálogo con Clarín, desde Consultatio adelantaron que podrán “cumplir el sueño de desarrollar un distrito que mezcle el diseño, el arte y la arquitectura”.

“Primero vamos a trabajar en el diseño del macrolotes, los caminos internos, los parques, las esculturas y toda la parte de diseño. Luego arrancaremos con la construcción de los edificios”, añadieron.