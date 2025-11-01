Noviembre con aumentos: cuánto salen los colectivos, subtes y peajes en Buenos Aires tras las nuevas subas

El inicio del nuevo mes decantó en la implementación de aumentos en las tarifas para trasladarse en el AMBA.

Subte; tarjeta SUBE. Foto: NA/Damián Dopacio

El inicio de noviembre 2025 trae una mala noticia para los bolsillos: aumenta el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Colectivos, subtes y peajes se ven afectados por la entrada en vigencia de nuevos precios, que representarán más gastos para trasladarse.

Con distintos porcentajes en las subas, estos transportes se ven modificados con el ingreso del nuevo mes.

Tarjeta SUBE Digital. Foto: NA.

Aumentos en los transportes: cuánto sale viajar en noviembre 2025

Subtes y premetro

El nuevo esquema de precios para el transporte subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires quedó de la siguiente manera:

Pasaje con SUBE registrada : $1.157,69.

Pasaje sin SUBE registrada : $1.839,63.

Pasaje con tarifa social : $404,95.

Pasaje con tarifa estudiantil : $161,98.

Premetro : $405,15.

Premetro sin SUBE registrada: $643,87.

Más allá de las subas, permanecen algunos beneficios alrededor de este transporte. Los descuentos del 20%, 30% y 40% al superar los 20, 30 y 40 viajes por mes, respectivamente, seguirán vigentes en noviembre 2025.

Subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: buenosaires.gob

Colectivos en CABA

Las 29 líneas de jurisdicción porteña también tendrán un salto en su precio, con un ejemplo en el boleto mínimo: pasará de $546,54 a $568,82.

Tramo de 0-3 km : $568,82.

Tramo de 3-6 km : $633,67.

Tramo de 6-12 km : $682,49.

Tramo de 12-27 km: $731,34.

Líneas de colectivo de CABA afectadas por los aumentos: 1, 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Colectivo; transporte público. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Colectivos en Buenos Aires

Con respecto a la provincia de Buenos Aires, las autoridades colocaron una suba del 4,1% a las líneas de colectivos con jurisdicción bonaerense.

Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada)

0-3 km : $624,14.

3-6 km : $681,35.

6-12 km : $737,29.

12-27 km : $789,59.

Más de 27 km: $833,18.

Gran Buenos Aires

0-3 km : $573,09.

3-6 km : $638,42.

6-12 km : $687,60.

12-27 km : $736,83.

Más de 27 km: $785,72.

Las tarifas sociales tendrán boletos entre $257,89 y $374,93 durante noviembre 2025.

Peajes en CABA

Noviembre también tiene aumentos en el peaje, con una actualización en el Cuadro Tarifario Único. Desde el GCBA recordaron que el TelePASE es obligatorio en las autopistas urbanas, además de que ofrece mayor facilidad en los métodos de pago.

TelePASE. Foto: NA

Motos

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno : $1.384,71 (no pico) / $2.215,81 (pico).

AU Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero : $830,97 (no pico) / $996,93 (pico).

Peaje Alberti : $830,97 (no pico) / $1.107,91 (pico).

Paseo del Bajo: $7.353,94 (tarifa única).

Vehículos livianos (2 ejes)

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno : $3.323,63 (no pico) / $4.710,13 (pico).

AU Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero : $1.384,71 (no pico) / $1.958,18 (pico).

Peaje Alberti : $1.052,56 (no pico) / $1.329,34 (pico).

Paseo del Bajo: $7.353,94.

Vehículos pesados (2 ejes)

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno : $5.262,25 (no pico) / $7.754,88 (pico).

AU Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero : $2.492,60 (no pico) / $3.600,52 (pico).

Peaje Alberti : $1.938,89 (no pico) / $2.492,60 (pico).

Paseo del Bajo: $8.089,41.

Con respecto a los vehículos con 3, 4 y 5, los montos pueden superar los $32.000 en horario pico.