Cómo es el nuevo restaurante de Rock&Feller’s en Palermo: ofrece cocina 24 horas y más de 130 platos gastronómicos

El flamante restaurante de Palermo se construyó desde cero, en un terreno que originalmente no contaba con contrapiso ni instalaciones. Se destaca por su fachada y por su icónica guitarra roja gigante. Conocé la carta de menú y los principales precios.

El restaurante Rock&Feller's de Palermo. Foto: rockandfellers.com.ar

Rock&Feller’s, la famosa cadena gastronómica fusionada con el rock, inauguró su local en el barrio porteño de Palermo, dentro del moderno Paseo Gigena. Es el sexto restaurante de la firma, que suma una nueva sede a sus establecimientos de Rosario, Pilar y Unicenter.

El interior del restaurante Rock&Feller's de Palermo. Foto: rockandfellers.com.ar

El local gastronómico tiene un espacio de 1.600 metros cuadrados, capacidad para 520 cubiertos y una terraza con vista al Hipódromo de Palermo. Fue diseñado por el arquitecto Guillermo Fernández Christe, creador y fundador de la marca.

El flamante restaurante de Palermo se construyó desde cero, en un terreno que originalmente no contaba con contrapiso ni instalaciones. El proyecto demandó una obra integral de infraestructura y diseño arquitectónico. Se destaca por su fachada y por su icónica guitarra roja gigante.

La icónica guitarra del restaurante Rock&Feller's. Foto: rockandfellers.com.ar

El interior ofrece un recorrido visual que combina vitrinas embutidas en el cielorraso, instrumentos y trajes de artistas internacionales. Entre los objetos más llamativas se encuentran réplicas de guitarras de: Paul McCartney, Brian May y BB King.

Cocina 24 horas y más de 130 platos gastronómicos

El restaurante cuenta con servicio durante las 24 horas los fines de semana. El menú conserva los clásicos de la marca, pero amplía la oferta con 130 platos diferentes, desde desayunos y meriendas hasta cenas y tragos nocturnos.

Por otro lado, la parrilla de leña de quebracho, emblemática de los locales Rock&Feller’s, permite cocinar las carnes al estilo de un steak house americano, con un distintivo toque ahumado.

El plato BBQ Ribs del restaurante Rock&Feller's. Foto: rockandfellers.com.ar

Los platos del menú son variados desde caesar’s salad, caesar’s chicken salad con pollo, ensalada mediterránea, pechuga de pollo grillada a la leña con papas rústicas, coleslaw y BBQ rock o crepes rellenos de espinaca y queso, macaroni & cheese (pasta con queso cheddar, trocitos de pollo grilllado y parmesano) o small red hot quesadillas (tortilla de trigocrujiente rellena de lomo o pollo con queso muzzarella y salsa pisco acompañada por mix de hojas o papas bastón.

En caso de pedir fuera del menú, una porción de papas fritas cuesta $8.900; aros de cebolla $16.400; bastones de muzzarella $18.800; rabas $18.000 o una generosa porción de langostinos rebozados por $19.000.

El plato Provolone R&F del restaurante Rock&Feller's. Foto: rockandfellers.com.ar

Respecto a las pastas, un crepe relleno de espinaca y queso muzzarella sale $15.600 y llegan a los $29.200 si se trata de pasta negra casera con mariscos. Además, hay un menú kids que promedia los $20.000 sin bebidas y opciones sin TACC como pollo al strogonoff por $27.700.

Menú ejecutivo, tragos y happy hour