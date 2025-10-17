El restaurante más especial está en San Telmo: su terraza de cristal ofrece vistas únicas del casco histórico de Buenos Aires

Este espacio, abierto todos los días de 9 a 1, ofrece una propuesta gastronómica pensada para aprovechar la la calidez del día en los almuerzos y el encanto de las noches porteñas, en la cena.

Un restaurante muy especial en San Telmo. Foto: Instagram @lacarbonera.terraza

En el último piso de un edificio histórico -que en otras épocas fue depósito de carbón, almacén de barrio y hasta teatro independiente-, se encuentra un restaurante lleno de magia en pleno barrio porteño de San Telmo.

Más allá de la comida deliciosa y los tragos innovadores que ofrecen, el gran diferencial de La Terraza de La Carbonera está en su estructura de vidrio: el techo y las paredes transparentes con las que cuenta, dejan pasar la claridad del día y regalan vistas únicas del casco histórico de Buenos Aires al caer la noche.

Un restaurante muy especial en San Telmo. Foto: Instagram @lacarbonera.terraza

Otro aspecto muy importante tiene que ver con el diseño del local, que equilibra lo barrial con lo contemporáneo, gracias a mesas de madera con bases de hierro, sillas de pana bordó, barra visible y una cocina abierta que invita a participar de la experiencia. La terraza al aire libre suma un aire descontracturado ideal para disfrutar en verano.

Ubicado en Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, en San Telmo, este restaurante abre sus puertas todos los días de 9 de la mañana a 1 de la madrugada, ofreciendo un espacio ideal para disfrutar tanto de día como de noche.

Los platos recomendados de La Terraza de La Carbonera

Este espacio combina la tradición gastronómica argentina con una propuesta contemporánea, manteniendo siempre al fuego como eje central. La cocina se distingue por el uso de brasa, rescoldo, chapa y horno de leña, técnicas que aportan un sello único a cada preparación.

La Terraza de La Carbonera. Foto: Instagram @lacarbonera.terraza

Entre las sugerencias más destacadas se encuentran la arañita al horno de leña con papines rotos, el cordero braseado acompañado de polenta cremosa y la caldereta de pesca del día cocinada a la parrilla. Para quienes prefieren compartir, los Platitos Carboneros ofrecen opciones ideales, como las anchoas de Mar del Plata con pickles de apionabo o las empanadas de langostinos rellenas con queso fresco, puerro y cilantro.

La propuesta se completa con sándwiches gourmet que fusionan creatividad y sabor, desde un Club Sandwich de vitello hasta una pita de gírgolas con chimichurri fresco, pensados para quienes buscan una experiencia más descontracturada en un restaurante porteño.