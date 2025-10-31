Cuánto sale almorzar en el Hilton Buenos Aires: un menú renovado y descuentos imperdibles online

El restaurante El Faro, ubicado dentro del hotel, ofrece una experiencia gourmet con una amplia variedad de platos, postres y un precio exclusivo para reservas anticipadas por internet.

Cocina gourmet del Hotel Hilton Foto: Hotel Hilton Buenos Aires

El Hotel Hilton Buenos Aires reabre su clásico almuerzo buffet en el restaurante El Faro, ofreciendo una propuesta renovada que combina tradición, calidad y comodidad. Esta oferta gastronómica resulta ideal para turistas como personas locales, incluso si no están hospedados dentro del establecimiento.

Con su ubicación privilegiada en Macacha Guemes 351, Puerto Madero, el hotel invita a disfrutar de un recorrido gastronómico completo. Allí pueden darse almuerzos entre semana o salidas especiales con amigos, familias y hasta eventos como compromisos, bautismos y fiestas de cumpleaños.

Cocina gourmet del Hotel Hilton Foto: Hotel Hilton Buenos Aires

La novedad de esta reapertura está en su menú totalmente renovado: incluye quesos y fiambres seleccionados, variedad de ensaladas y platos fríos, carnes, pescados y pastas, además de una mesa de pastelería y postres artesanales. Cada comensal recibe una bebida sin alcohol incluida, lo que convierte al almuerzo en una experiencia completa y accesible.

Cuánto sale almorzar en el Hilton Buenos Aires

El valor de la experiencia gastronómica en el mítico hotel de 5 estrellas sorprende a algunos comensales, ya que el precio es de aproximadamente $34.000 por persona. Y aunque esta cifra refleja la exclusividad del lugar, lo cierto es que permite acceder a un menú completo y de calidad sin tener que pagar estadía.

Cocina gourmet del Hotel Hilton Foto: Hotel Hilton Buenos Aires

Almuerzo en el Hotel Hilton: horarios y reservas con increíbles descuentos

El servicio está disponible de lunes a viernes, de 12:30 a 15:00 horas, y los sábados de 13:00 a 15:00 horas. Los interesados en aprovechar precios exclusivos pueden realizar su reserva anticipada y prepaga a través de la tienda online del Hilton Buenos Aires, asegurando así su lugar y beneficios especiales.

El restaurante El Faro busca combinar tradición y modernidad: mantiene su servicio clásico y su atención personalizada, al mismo tiempo que renueva la propuesta culinaria para ofrecer platos frescos, de alta calidad y con una presentación cuidada.

El Faro, un restaurante con un menú libre espectacular. Foto: hotel Hilton

Además, el entorno elegante y las vistas al dique de Puerto Madero suman un atractivo extra para quienes buscan un almuerzo gourmet en la ciudad, sintiéndose turistas sin necesidad de recorrer largas distancias ni pagar altas sumas de dinero.

Con esta nueva edición del buffet, el Hilton reafirma su posición como uno de los referentes de la gastronomía porteña, ofreciendo una experiencia que convierte cada almuerzo en un momento especial y accesible para toda la familia.