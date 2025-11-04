Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Clima diario

Condiciones matutinas

Hoy en Mendoza, el clima durante la mañana se presentará con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima alcanzará los 6.6°C, ofreciendo un inicio de jornada con ambiente fresco. Se prevé una humedad relativa del 37%, lo cual puede generar una sensación de **frialdad** adicional. Los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h, aportando una leve brisa matinal y haciendo que la sensación térmica pueda ser algo inferior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para el resto del día, se espera que Mendoza mantenga cielo parcialmente nuboso, con temperaturas escalando hasta los 17.5°C. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 13 km/h, incrementando ligeramente la circulación del aire. La humedad disminuirá a medida que avance el día, proporcionando un ambiente más seco hacia la noche. Los **vientos** más fuertes durante la tarde también pueden ser un factor a considerar, aunque no se anticipan condiciones climáticas severas. Es un buen día para disfrutar del aire libre, siempre considerando el uso adecuado de ropa abrigada en horas más frescas del día.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 4 de noviembre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición en el cielo de Mendoza a las 08:34, despidiéndose hacia las 18:35. Las horas de luz se disfrutarán bajo un cielo mayormente despejado, ofreciendo condiciones ideales para observar el firmamento durante el día.