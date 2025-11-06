La Ciudad de Buenos Aires se tiñe de celeste con una de las carreras favoritas de la primavera: cuándo son los 10K de Hoka

Este año, la carrera presenta dos distancias: 10K, para quienes desean exigirse al máximo, y 5K, ideal para disfrutar del recorrido y del ambiente festivo. De esta forma, la ciudad se prepara para vivir una experiencia única dentro de la comunidad runner. Todos los detalles del evento más esperado.

Hoka Run 2025. Foto: Open Sports.

Buenos Aires se teñirá de celeste para recibir una de las carreras más esperadas de la primavera. Hoka Run 2025 es un evento que combina diversión, energía y una propuesta para todos: quienes buscan superar sus límites y quienes simplemente quieren disfrutar del running con amigos.

Hoka Run 2025. Foto: Club de Corredores.

Hoka Run 2025: cuándo es la carrera más esperada de la primavera

El domingo 16 de noviembre, corredores de todas partes podrán sumarse a esta experiencia que une deporte, música y diversión. La Hoka Run se presenta como la carrera perfecta para alcanzar un nuevo récord personal en los 10K.

La distancia de 10K es una medida intermedia ideal: desafiante para quienes tienen experiencia y quieren mejorar sus tiempos, pero accesible para quienes aún no se animan a la media maratón. Es una oportunidad única para poner a prueba la resistencia, ganar confianza y disfrutar del recorrido con otra intensidad.

Dos distancias para desafiarte

10K: pensada para quienes buscan un verdadero desafío y quieren exigirse al máximo.

5K: ideal para quienes prefieren disfrutar del recorrido, el ambiente y la compañía de amigos mientras corren.

Hoka Run 2025. Foto: Hoka Argentina.

Un kit de lujo

El kit de Hoka Run 2025 incluye todo lo necesario para vivir la experiencia al máximo: una remera oficial del evento color celeste, dorsal con chip, bolsa deportivo y varios regalos de los sponsors. Además, quienes completen el recorrido recibirán una medalla finisher como recuerdo de su participación.

El retiro del kit ya se puede realizar en el Club de Corredores (Monroe 916, CABA), de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y los sábados de 8:30 a 16:00.

Hoka Run 2025. Foto: Club de Corredores.

El recorrido de la carrera

La largada está prevista para las 7:30 (10K) y 9:00 (5K), en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, Palermo. Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse online.

Correr Hoka Run 2025 es mucho más que participar de una carrera: es formar parte de una comunidad que comparte la misma pasión por el movimiento, la superación y la energía positiva. Si todavía no te inscribiste, todavía estás a tiempo de sumarte y vivir una experiencia inolvidable.