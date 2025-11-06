Noche de los Museos 2025: cómo viajar gratis en colectivos y subtes durante el evento

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires ofrecen servicios gratuitos en la noche del sábado 8 de noviembre. Todos los detalles, en la nota.

Colectivos, servicio nocturno. Foto: NA.

Este sábado 8 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un evento cultural con gran convocatoria, que se lleva a cabo desde 2004 y que ofrece distintas propuestas para los interesados.

En este marco, se conoció una importante noticia para aquellos que asistirán: habrá colectivos, subtes y hasta ecobicis gratuitas a disposición.

Desde las 19, hasta las 2 de la madrugada del domingo, cientos de espacios abrirán sus puertas de forma gratuita para reavivar la cultura y el arte.

La Noche de los Museos. Foto: Turismo Buenos Aires.

La Noche de los Museos: cómo funcionará el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires

Colectivos

Todos los colectivos de CABA no cobrarán boleto desde las 18 del sábado, hasta las 3 del domingo. Para acceder al beneficio, será obligatorio presentar el pase especial que está disponible en el sitio del evento.

Además, se sumará el eBus, que circulará con una frecuencia de 15 minutos y extenderá su recorrido hasta la Usina del Arte, uno de los epicentros de esta edición.

Colectivo; transporte público. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Ecobici

Más allá de los colectivos, las bicicletas públicas estarán disponibles de modo gratuito con un pase llamado “La Noche de los Museos”. Esto permitirá que se hagan hasta cuatro viajes de 45 minutos cada uno entre las 19 h y las 3 h del domingo.

Subte

Por último, el subte también funcionará de manera gratuita, e incluso no será necesario tener un pase especial.

La Línea B se verá afectada Foto: NA

En detalle, las líneas A, E, C, H y el Premetro funcionarán desde las 18h hasta el cierre habitual, mientras que las líneas B y D extenderán su horario hasta las 2 de la madrugada.

La B tendrá el servicio de madrugada con detenciones en las estaciones Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Medrano, Pueyrredón, Callao, Carlos Pellegrini y Alem.

La D, por su parte, tendrá detenciones en las estaciones Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini, Pueyrredón, Callao y Catedral.

Línea D de subtes

Noche de los Museos 2025: los principales centros abiertos