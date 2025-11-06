Noche de los Museos 2025: cómo viajar gratis en colectivos y subtes durante el evento
Este sábado 8 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un evento cultural con gran convocatoria, que se lleva a cabo desde 2004 y que ofrece distintas propuestas para los interesados.
En este marco, se conoció una importante noticia para aquellos que asistirán: habrá colectivos, subtes y hasta ecobicis gratuitas a disposición.
Desde las 19, hasta las 2 de la madrugada del domingo, cientos de espacios abrirán sus puertas de forma gratuita para reavivar la cultura y el arte.
La Noche de los Museos: cómo funcionará el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires
Colectivos
Todos los colectivos de CABA no cobrarán boleto desde las 18 del sábado, hasta las 3 del domingo. Para acceder al beneficio, será obligatorio presentar el pase especial que está disponible en el sitio del evento.
También podría interesarte
Además, se sumará el eBus, que circulará con una frecuencia de 15 minutos y extenderá su recorrido hasta la Usina del Arte, uno de los epicentros de esta edición.
Ecobici
Más allá de los colectivos, las bicicletas públicas estarán disponibles de modo gratuito con un pase llamado “La Noche de los Museos”. Esto permitirá que se hagan hasta cuatro viajes de 45 minutos cada uno entre las 19 h y las 3 h del domingo.
Subte
Por último, el subte también funcionará de manera gratuita, e incluso no será necesario tener un pase especial.
En detalle, las líneas A, E, C, H y el Premetro funcionarán desde las 18h hasta el cierre habitual, mientras que las líneas B y D extenderán su horario hasta las 2 de la madrugada.
La B tendrá el servicio de madrugada con detenciones en las estaciones Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Medrano, Pueyrredón, Callao, Carlos Pellegrini y Alem.
La D, por su parte, tendrá detenciones en las estaciones Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini, Pueyrredón, Callao y Catedral.
Noche de los Museos 2025: los principales centros abiertos
- Usina del Arte (La Boca)
- Torre Monumental (Retiro)
- Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) (San Telmo)
- Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Recoleta)
- Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Puerto Madero)
- Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Montserrat)
- Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Núñez)
- Museo River Plate (Núñez)
- MUNTREF – Hotel de Inmigrantes (Retiro)
- Museo Sitio de Memoria ESMA (Núñez)
- Radio Nacional (San Nicolás)
- Sitio Arqueológico La Cisterna (Montserrat)