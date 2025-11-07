Apertura de Decathlon en la Argentina: qué marcas estarán disponibles en la primera tienda de Buenos Aires

La compañía francesa busca replicar en el país su modelo de negocio global, basado en la accesibilidad, innovación y una amplia variedad de artículos para más de 65 disciplinas. Conocé los beneficios que tendrán los primeros 300 asistentes y 500 compradores.

Decathlon abrirá una nueva tienda en la Argentina. Foto: decathlon.es

La cadena de artículos deportivos Decathlon abrirá tres tiendas en distintos shoppings de Buenos Aires, con un objetivo que expansión que contempla sucursales en todo el país. En este contexto, muchos se preguntan “qué marcas” ofrecerá la compañía francesa.

Frente a este interrogante, la empresa confirmó que la oferta de productos será la misma disponible en sus tiendas de Europa y el resto del mundo. El catálogo se centrará en las marcas propias, como por ejemplo: Domyos, Kuikma, Quechua, Rockrider y Tribord.

Indumentaria con el logo de Decathlon. Foto: decathlon.es

La amplia propuesta comercial de Decathlon incluirá opciones para principiantes en prácticas deportivas y, también, productos especializados para atletas avanzados y de alto rendimiento en más de 65 disciplinas.

La apertura oficial de Decathlon en la Argentina será el sábado 8 de noviembre, cuando inaugure el local que se encuentra en el complejo Al Río (Vicente López). La tienda ocupa un espacio de 3.000 metros cuadrados y su desarrollo se hizo con la colaboración de Carrefour.

La jornada de inauguración incluirá beneficios especiales para los asistentes. Los primeros 300 visitantes recibirán una gift card con montos que varían entre $40.000 y $400.000 para usar el mismo día. Además, las primeras 500 compras recibirán un souvenir exclusivo.

La marca deportiva Decathlon arriba a Argentina. Foto: Instagram @decathlon.arg

El evento inaugural de la cadena de artículos deportivos en el país también contempla espectáculos de juegos interactivos, música en vivo y sorteos para el público presente. Para esta primera sucursal, la empresa contrató alrededor de 90 empleados.

La historia y el antecedente de Decathlon en el país

La apertura representa la vuelta de Decathlon al mercado local tras una breve incursión hace veinte años. En el año 2000, la marca francesa inauguró una sucursal en el centro comercial Soleil de San Isidro.

Sin embargo, la crisis de 2002 liquidó sus planes y la filial argentina cerró a fines de ese año. A nivel mundial, la primera tienda abrió en 1976 en Lille (Francia). Actualmente, está presente en 78 países con más de 1.700 tiendas.