Habilitaron 250 turnos por mail para tramitar el pasaporte italiano en 4 provincias del país: cuáles son y los requisitos

Las misiones itinerantes representan un mecanismo estratégico del Consulado General de Italia para descentralizar sus servicios y dar respuesta a la alta demanda de trámites. Conocé el paso a paso para gestionar tu turno.

El Consulado General de Italia en Córdoba anunció el lanzamiento de una nueva misión de Funcionario Itinerante en Santiago del Estero, que beneficiará a residentes en cuatro provincias argentinas para el trámite del pasaporte italiano.

El Consulado informó que este jueves 6 de noviembre se habilitarán turnos para trámites de emisión o renovación del pasaporte italiano destinados exclusivamente a personas con ciudadanía italiana residentes en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.

La convocatoria se habilitó a partir de las 10:00 hasta las 18:00, y los turnos se asignarán por estricto orden de ingreso de las solicitudes. Las primeras 250 solicitudes que cumplan con los requisitos, obtendrán una cita de atención cuya fecha y lugar de atención se comunicará por privado.

Este esfuerzo busca acercar la administración consular a las comunidades con una gran cantidad de ciudadanos italianos, agilizando procesos que de otro modo requerirían costosos y largos traslados.

El paso a paso para solicitar tu turno de pasaporte italiano

Fecha y hora límite: el único momento para enviar la solicitud es el jueves 6 de noviembre de 2025, en la franja horaria de 10:00 a 18:00 horas. Se advierte que los correos electrónicos enviados antes o después de este horario no serán considerados. Dirección de correo: la solicitud debe enviarse exclusivamente a la siguiente dirección de correo electrónico: cordoba.passportinoa@esteri.it Asunto del correo: el asunto debe seguir un formato exacto para ser procesado correctamente. Debe ser: “Misión Itinerante – Santiago del Estero – noviembre 2025” APELLIDO/S NOMBRE/S (reemplazando con los datos del solicitante). Documentación adjunta: se debe adjuntar un único archivo en formato .PDF que contenga los siguientes dos elementos, escaneados con buena resolución:

El formulario de solicitud de turno, que debe estar debidamente completado en todas sus partes y llevar la firma hológrafa (a mano) del solicitante.

Descarga el formulario.

Fotocopia del DNI argentino vigente (frente y dorso). En el caso de solicitudes para menores de edad, el archivo PDF también debe incluir la fotocopia del DNI de ambos progenitores.

Una vez enviado el correo correctamente, el Consulado evaluará si cumples con los siguientes requisitos para asignar el turno.

Los requisitos para solicitar el turno del pasaporte italiano

Ciudadanía y registro : el solicitante debe ser ya un ciudadano italiano reconocido y estar debidamente inscripto en el registro del Consulado General de Italia en Córdoba.

Datos actualizados : el solicitante debe tener sus datos de domicilio y estado civil correctamente actualizados en el sistema del registro consular (Anagrafe).

Límite de cupos : solo se procesarán y tomarán en cuenta las primeras 250 solicitudes recibidas que cumplan con la totalidad de los requisitos mencionados.

Residencia : es indispensable ser residente en una de las cuatro provincias convocadas para esta misión: Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja o Catamarca.

Solicitud personal: la solicitud debe ser enviada por el propio interesado desde una dirección de correo electrónico personal y asociable a él. Para las solicitudes de hijos menores de edad, el correo debe ser enviado desde la casilla del progenitor que es ciudadano/a italiano/a. El Consulado ha sido enfático en que no se aceptarán solicitudes de terceras personas o gestores.

Una vez enviado el correo, los solicitantes deben esperar la respuesta de la Oficina de Pasaportes. Se solicita expresamente abstenerse de reenviar la solicitud varias veces.

Por último, se recuerda que cualquier correo enviado fuera de la fecha y horario establecidos, así como las solicitudes presentadas por terceras personas, no serán consideradas y se descartarán automáticamente.