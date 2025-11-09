¿El fin de los Funko Pop?: la empresa podría entrar en bancarrota en pocos meses

Funko Pop. Foto: Instagram @originalfunko

Funko, la compañía de muñecos coleccionables más prolífica del mundo, atraviesa una crisis financiera tan severa que advirtió sobre una “inminente bancarrota”.

En un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), la empresa expresó formalmente que “existen dudas sustanciales sobre nuestra capacidad de continuar como empresa en funcionamiento durante los próximos 12 meses”.

La advertencia se produce tras la publicación de su último reporte financiero, correspondiente al trimestre que finalizó el 30 de septiembre. Los números revelaron una caída de ingresos del 14%, generando $250.9 millones de dólares frente a los $292.8 millones del mismo período del año pasado.

Funko Pop. Foto: REUTERS

Este desplome es alarmante para una compañía que, desde el boom de su línea Funko Pop! en la década de 2010, había vendido más de mil millones de unidades hasta septiembre de 2025.

El derrumbe Funko

La compañía atribuye sus problemas a un “entorno minorista desafiante”. Según Funko, las tiendas han “ralentizado su reabastecimiento”, han “priorizado niveles de inventario más bajos” y, en “algunos casos, han cancelado sus pedidos”.

Además, citaron otros factores como riesgos relacionados con las tarifas, restricciones del comercio internacional y el interés creciente del público en otras aficiones, como las cartas coleccionables.

A principios de año, Funko negoció préstamos para su deuda, pero no fue suficiente y no esperan conseguir más crédito. La compañía sigue buscando financiamiento y no descarta una venta para evitar la quiebra.