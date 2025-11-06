Cuidado con las compras navideñas: prohíben un juguete que puede dañar la salud de los niños

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) lanzó una alerta sanitaria nacional por un peligro potencial en niñas y niños.

Bloques de construcción Foto: Freepik

Se emitió una alerta sanitaria tras detectar un potencial riesgo para la salud sobre un juguete que se comercializa en diferentes tiendas de México.

La alerta la llevó a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), donde el organismo detalló las acciones a seguir ante el peligro que representa este producto en circulación y recomendó a las personas consumidoras chequear si es que lo poseen.

Venta navideñas - Juguetes (NA)

Según lo informado, los juguetes involucrados son los magnéticos fabricados por TEGU HOLDING INC., específicamente los modelos STA-BGY-801T (RAINBOW) y STA-BTP-806T (BIG TOP).

Peligro en los juguetes: alerta sanitaria para todo el país

PROFECO detalló que el problema estriba en los imanes incluidos en las piezas, los cuales podrían desprenderse del cuerpo del juguete.

Los juguetes prohibidos por PROFECO. Foto: Instagram/profecooficial

En el caso de que sean ingeridos por infantes, los imanes podrían alojarse en el sistema digestivo, provocando lesiones graves o incluso fatales.

Por tanto, el organismo instó a la población a dejar de usar estos productos de inmediato y seguir las recomendaciones oficiales.

Además, PROFECO dijo que aquellas personas que posean alguno de estos juguetes en su hogar pueden solicitar un reemplazo de manera gratuita. La empresa TEGU se comprometió a sustituirlos por otros que cumplan con los requisitos y estándares de seguridad y calidad.

En caso de ser necesario, se puede realizar el trámite de reemplazo comunicándose directamente con la compañía en cuestión a través de su página oficial: www.tegu.com, mediante el correo electrónico service@tegu.com o bien por teléfono al 1-877-834-8869.

Juguetería, juguetes, NA

Según el propio reporte del organismo, podrían verse afectados unos 190 juguetes que fueron distribuidos en diferentes lugares de México. Por tanto, PROFECO reiteró su compromiso con la protección de las familias mexicanas y subrayó la importancia de atender esta alerta para prevenir cualquier accidente relacionado con el uso del juguete magnético.