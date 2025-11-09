Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 9 de noviembre de 2025

Clima en Formosa

Clima para la mañana

En la mañana de hoy en Formosa se anticipa un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 7.9°C. Se espera que los vientos alcancen una velocidad media de 9 km/h, generando una sensación térmica moderadamente fresca. La humedad relativa se estima que alcanzará hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Durante esta etapa del día, la presión atmosférica se espera estable en unos 1023.8 mb.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que transcurre la tarde y la noche, se espera que la temperatura máxima alcance los 20.5°C. El cielo permanecerá con nubes dispersas, permitiendo que el sol se asome esporádicamente. Los vientos se mantendrán constantes, con un promedio de 9 km/h, lo que podría facilitar una tarde apacible. La sensación de humedad será notable, pudiendo llegar a un 96%. La puesta de sol está prevista alrededor de las 18:08, cerrando un día sin precipitaciones previstas.