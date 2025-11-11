Otro paro de colectivos en el AMBA: todas las líneas que no funcionan este martes 11 de noviembre

Distintos servicios de colectivos no realizan sus recorridos en el marco de un reclamo salarial. Todos los detalles, en la nota.

Paro de colectivos. Foto: NA.

Un nuevo paro de colectivos afecta la manera de viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el marco del reclamo del pago de haberes, se vuelve a dar la medida de fuerza que afecta a unas 18 líneas que no funcionan este martes 11 de noviembre.

Según lo que se conoció en las últimas horas del lunes, las empresas afectadas volvieron a detener su servicio, tal como ocurrió desde el pasado viernes, que se extendió al fin de semana.

Transporte público. Foto: NA

Paro de colectivos en el AMBA

En este marco, más de 15 líneas de colectivos no brindan servicio, lo que representa un dolor de cabeza para los usuarios en sus traslados.

Las empresas que no prestan servicio son El Halcón (148), MOQSA (159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619) y SJBSA (383, 500, 501, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513).

“Informamos que aún persiste la abstención de tareas de nuestros conductores. Por este medio informaremos la normalización del servicio”, indicaron desde El Halcón durante la tarde del lunes.

Colectivo de la empresa MOQSA. Foto: X @159MOQSA

Con respecto a MOQSA, se advirtió desde la compañía que están “sin servicio en todos nuestros ramales por asamblea gremial”. Sus trabajadores brindaron declaraciones televisivas, donde aclararon que “hasta que no esté el sueldo no salen los bondis”. Además, cifraron en 1100 las familias afectadas por la falta de pago.

Cabe recordar que la gran mayoría de las líneas afectadas recorren la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta área podría tener distintas complicaciones para trasladarse, ya que habrá mayor flujo de pasajeros en los colectivos que funcionan, así como también en los trenes.

Paro de colectivos: seis líneas no funcionan por el brutal ataque a un chofer. Foto: NA.

