Sorpresivo paro de colectivos en Buenos Aires este viernes 7 de noviembre: todas las líneas que no funcionan

Distintas empresas tomaron la decisión producto de la falta de pago de los sueldos a los choferes.

Paro de colectivos. Foto: NA

Una nueva medida de fuerza sorprende a los pasajeros. Este viernes 7 de noviembre se lleva adelante un paro de colectivos sorpresivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comenzó a la medianoche.

La empresa El Nuevo Halcón S.A. indicó en sus redes sociales que los conductores de la línea 148 no prestarían servicio “por tiempo indeterminado”.

Paro de colectivos. Foto: NA.

Además, otras líneas se adhieren a la medida de fuerza, por lo que se desarrolla una “abstención de tarea” también a partir de las 00:00hs del viernes por “falta de pago”.

Tanto servicios provinciales como otros que circulan por el AMBA han decidido detener sus tareas, lo que puede representar complicaciones a la hora de viajar.

Paro de colectivos: seis líneas no funcionan por el brutal ataque a un chofer. Foto: NA.

La página “Bondis ATR” informó también que la empresa MOGSM S.A.C había advertido durante la noche del jueves que “si no se acredita hasta las 00, el viernes y el fin de semana no habrá servicio”.

Paro de colectivos: las líneas que no funcionan en Buenos Aires

22

148

159

219

372

300

383

500

584

619

603

Noticia en desarrollo.

Cambia el recorrido de una icónica línea de colectivos en Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificó acerca de una propuesta para modificar uno de los ramales de la línea de colectivos 47, a fin de que su recorrido llegue hasta el Barrio Olímpico, ubicado en la Comuna 8.

En caso de aprobarse la propuesta, se trataría de la segunda línea que extendería su trayecto hacia esa zona del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto está impulsado por la Secretaría de Transporte del GCBA, y contempla dos cambios principales: la creación de un nuevo servicio corto (ramal C) entre Liniers y Chacarita, basado en el actual ramal A (Autódromo – Chacarita por Nogoyá), y la modificación del ramal B (Autódromo – Chacarita por Camarones), que incorporaría el paso por el Barrio Olímpico, en la zona sur de la Ciudad.

Foro de participación ciudadana para aprobar la extensión de la línea 47

Esta propuesta quedará sometida a la decisión que surja a partir de un foro de participación ciudadana, que estará vigente durante 15 días.

Este mismo procedimiento se aplicó en casos recientes, como la fusión de las líneas 6 y 50, la creación del nuevo ramal de la 118 a la Villa 21-24, la extensión de la línea 102 y los nuevos ramales de las líneas 61 y 62 al Barrio Rodrigo Bueno.