Problemas con Becas Progresar: cómo hacer el reclamo para corregir los datos en noviembre 2025

El Ministerio de Capital Humano abrió una nueva instancia de reclamos para estudiantes de nivel terciario y universitario cuyas solicitudes a las Becas Progresar Superior fueron rechazadas por motivos académicos. Esta será la última oportunidad del año para quienes quedaron fuera del beneficio.

Se habilitó una nueva instancia de corrección de datos de las Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

El Ministerio de Capital Humano habilitó una nueva instancia para reclamos que está destinada a los estudiantes de nivel terciario y universitario cuyas solicitudes a Becas Progresar Superior fueron rechazadas en la segunda convocatoria del año.

Esta etapa se reserva exclusivamente para casos de rechazo por motivos académicos, según informó la Secretaría de Educación, y se busca corregir potenciales errores administrativos.

¿Cuál es la fecha límite para presentar los reclamos de las Becas Progresar Superior?

La fecha límite para la presentación de estos reclamos es el 19 de noviembre y el trámite se realiza únicamente online, a través de la plataforma oficial.

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

El detalle que ofrecieron desde el área educativa fue que muchos rechazos se debieron a errores en la carga de la información, tales como el nombre de la carrera o la institución, lo que pudo terminar afectado la evaluación académica de los postulados.

Ante ello es que se presenta esta nueva instancia de reclamos a fin de poder modificar la declaración jurada y acceder a una nueva revisión.

El paso a paso para corregir los datos de las Becas Progresar Superior

El reclamo se realiza a través del sitio web de Becas Progresar, ingresando con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Una vez allí, está habilitada la opción de corregir los datos académicos, guardar los cambios y se puede consultar de manera periódica el estado del trámite (en revisión).

Esta es la última oportunidad del año para quienes se quedaron sin el beneficio por causas administrativas o errores involuntarios durante la inscripción.

El trámite se hace solo de forma online. Foto: NA.

Hay que mencionar que en octubre pasado se había habilitado una instancia similar para otros estudiantes de nivel superior que finalizó el pasado 24 del décimo mes del año.

También el Ministerio de Capital Humano confirmó que no se estarán dando nuevas inscripciones a Progresar Superior durante 2025.

El próximo llamado tendrá lugar recién en 2026. De todos modos, continúa abierta la convocatoria a Progresar Trabajo, que permanecerá disponible hasta fin de mes y está dirigida a personas que cursan formación profesional en distintas áreas laborales.