Incendio en La Bombonera: se prendieron fuego papeles del recibimiento en el Superclásico

No se reportaron heridos por el incidente en el estadio Alberto J. Armando, casa de Boca Juniors. Las imágenes del incidente, en la nota.

Incendio en La Bombonera. Foto: NA/Bomberos de la Ciudad

La Bombonera se vio envuelta en pánico y desesperación debido a un incendio. Según trascendió, no se reportaron heridos por el incidente en el estadio Alberto J. Armando.

La agencia Noticias Argentinas indicó que el fuego se desarrolló en la segunda bandeja sur de la cancha de Boca Juniors y los protagonistas fueron papeles que se encontraban en el suelo, los cuales fueron arrojados en la victoria 2-0 ante River en el Superclásico del domingo.

Las fotos del incendio en La Bombonera

Incendio en La Bombonera. Foto: Bomberos de la Ciudad

Noticia en desarrollo...