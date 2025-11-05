Reconocida marca de golosinas sorprendió con un nuevo lanzamiento: dónde conseguir la nueva barrita de cereal con pistacho y maní

El nuevo producto es de los más destacados y es ideal para quienes eligen un snack saludable durante el día.

Barrita de cereal. Foto: Freepik.

La empresa de golosinas Arcor agregó a su lista de lanzamientos una nueva línea de barritas para quienes eligen un snack saludable. Se trata de la nueva Cereal Mix Pistacho & Maní, la combinación ideal que incluye frutos secos, sabor y energía, ideal para comer en cualquier momento del día.

La nueva barrita de cereal de Arcor está fabricada con una mezcla de frutos secos seleccionados que aportan una dosis de energía, sabor y textura. Además, es perfecta para llevar al trabajo, a la escuela o en la cartera por su tamaño.

Cereal Mix pistacho y maní. Foto: Arcor.

Otro lanzamiento de Arcor: el nuevo pan dulce navideño con un toque irresistible de chocolate

Con la llegada de las fiestas, los productos navideños comienzan a ocupar las góndolas, marcando el inicio de una de las épocas más esperadas del año. En ese contexto, Arcor vuelve a destacar con propuestas que combinan innovación y tradición bajo su reconocida línea Cofler, una de las más valoradas por los amantes del chocolate en argentina.

El primer lanzamiento es el Pan Dulce Cofler Relleno, disponible en dos versiones: relleno con dulce de leche y chips de chocolate, y relleno sabor chocolate con chips. Ambas opciones conservan el espíritu del pan dulce clásico, pero con el sello inconfundible de Cofler.

Pan Dulce Cofler Relleno. Foto: X / @infokioscos.

Su presentación moderna y su envase llamativo apuntan tanto al público general como a los comerciantes que buscan destacarse con productos atractivos para la temporada festiva. Ya se puede adquirir en las principales cadenas de supermercados del país (Coto, Jumbo, Vea, entre otros) por un costo de $16.000 en su única versión de 530 gramos.

De esta forma, Arcor mantiene su apuesta por innovar dentro de las tradiciones argentinas, ofreciendo cada año versiones renovadas de los clásicos navideños. El pan dulce Cofler se presenta así como una opción ideal para compartir en familia, regalar o sumar a la mesa con un toque de originalidad.