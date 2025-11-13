Eliminaron otra línea de colectivo del AMBA para fusionarse con otra: así es el nuevo recorrido ampliado

Conectarán los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo y Nueva Pompeya con los centros de transbordo de Once y Retiro.

Cambia una línea de colectivo Foto: Wikipedia

Llegó el final de una reconocida línea de colectivos, la misma recorría gran parte de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades del Gobierno porteño ya habían adelantado que el recorrido sería adquirido por otra línea.

Se trata de la línea 23, que pasó a ser un ramal correspondiente a la 115 desde este jueves 13 de noviembre.

Cabe recordar que se utilizó este mecanismo en otras oportunidades, como ocurrió con las líneas 6 y 50, además de la creación del ramal a la Villa 21-24 de la línea 118. También se hizo lo mismo con la línea 102, junto con los ramales de las líneas 61 y 62 con destino al Barrio Rodrigo Bueno.

La línea 23 unía a Retiro con Villa Soldati, pasando por otros barrios porteños como San Nicolás, Monserrat, San Cristóbal, Parque Patricios y Parque Chacabuco.

El colectivo 115 tiene un recorrido similar, por lo que no hubo que realizar grandes cambios en su camino. También comienza en la zona de Retiro y va hasta los alrededores de Villa Lugano.

Con esta reorganización, la Ciudad busca optimizar la conectividad en CABA y reducir los tiempos de viaje en el eje sur-norte.

Cuáles son los nuevos ramales del 115

Los nuevos recorridos del 115 quedan conformados de la siguiente manera:

Ramales 115 A: Retiro - Barrio General Manuel Savio.

Ramales 115 B: Plaza Miserere - Av. Escalada y Av. Roca.

Ramales 115 C: Retiro - Av. Escalada y Av. Roca.

La línea 23 se fusiona con la 115 Foto: Buenos Aires GOB

Esto también implica que los nuevos ramales B y C, tengan 14 nuevas paradas en las avenidas Larrazábal y Escalada, entre los barrios de Villa Lugano, Soldati y Riachuelo, y mejorarán la conectividad de los vecinos que viven y transitan en el sur de la Ciudad.

La Secretaría de Transporte porteña oficializó la fusión mediante la Resolución 180/2025, publicada el 29 de octubre, que asigna la operación a Transportes Automotores Riachuelo S.A.

Nuevo recorrido del 115 Foto: Buenos Aires GOB

Cómo quedó la frecuencia de la línea

El ajuste de frecuencias quedó establecido de la siguiente forma:

Recorrido A: entre 4 y 6 minutos y medio en horas pico.

Recorrido B: entre 12 y 17 minutos.

Recorrido C: entre 20 y 28 minutos y medio.

Colectivos: el nuevo recorrido de la línea de 78

“A partir de las 09 de la fecha indicada, por disposición del GCBA, la línea 78 cambiará de recorrido en la zona comprendida entre Av. Warnes y Av. del Campo hacia Chacarita”, detalla el comunicado interno de la empresa Los Constituyentes, donde mencionan que el cambio entra en vigencia el miércoles 12 de noviembre.

Según lo detallado, acompañado por la imagen, indica que el nuevo recorrido incluirá “Av. Warnes/Punta Arenas/Av. Elcano/Av. del Campo/Su ruta”.

Cambio de recorrido en la línea de colectivos 78. Foto: X

Las cuatro paradas afectadas por el cambio del recorrido serán Av. Warnes y Av. de los Constituyentes; Punta Arenas y Bauness; Av. Elcano y Ávalos; Av. Elcano y Av. del Campo.

Cabe recordar que esta modificación impacta únicamente en el recorrido de la línea 78 que finaliza en Chacarita. Por ende, el servicio en dirección a provincia de Buenos Aires sirve su camino habitual.