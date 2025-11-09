Noche de las Heladerías 2025: el nuevo gusto de helado en honor al Papa Francisco que promete hacer historia

Se trata de una receta traída de Europa que fue creada para conmemorar el “Gelato Day” europeo y su irresistible combinación de ingredientes conquista a todos. ¿Qué tiene?

Helado Aleluya, el gusto en homenaje al Papa Francisco. Foto: Instagram @heladerosartesanales

La Noche de las Heladerías está cada vez más cerca y los fanáticos del helado se preparan para aprovechar las promociones imperdibles. El próximo jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías de todo el país ofrecerán un 2x1 en cuartos de kilo para disfrutar de un clásico placer bien argentino.

En ese contexto, esta noche es ideal para probar un sabor de helado que fue furor meses atrás: el “aleluya”, creado en homenaje al Papa Francisco por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), con una receta traída desde Europa.

Qué tiene el gusto Aleluya, creado en homenaje al Papa Francisco

Este nuevo gusto de helado, que promete ser tendencia en todo el mundo, tiene crema de avellanas y cacao, con avellanas tostadas y granizado de chocolate: “la combinación perfecta de la temporada”, contaron sus creadores. El nuevo lanzamiento combina una base de crema de avellanas y cacao con avellanas tostadas y granizado de chocolate.

Lanzan un nuevo gusto de helado en homenaje al Papa Francisco. Foto: Instagram @heladerosartesanales

El nuevo sabor “Aleluya” fue creado en el marco del Jubileo 2025 —también conocido como Año Santo—, un evento religioso de la Iglesia Católica que se celebra cada 25 años y que trae a millones de fieles a Roma. Durante la celebración, la asociación Artglace, que agrupa a las principales asociaciones y colectivos de heladeros artesanales de Europa, creó un producto especial para conmemorar el “Gelato Day” europeo.

El objetivo fue transmitir un mensaje de paz y fraternidad, y compartir un momento de dulzura con peregrinos y amantes del helado artesanal en todo el mundo. El sabor elegido, llamado Aleluya en homenaje al Papa Francisco, está disponible en todas las heladerías artesanales adheridas del país, las cuales se pueden consultar en la página de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines.

Helado Aleluya, el gusto en homenaje al Papa Francisco. Foto: Instagram @heladerosartesanales

Una edición con un nuevo sabor

Además, este año, en la Noche de las Heladerías, presentarán un sabor muy original y especial creado para la ocasión: Fruta D’Oro, que tiene mango y banana con un toque cítrico de lima y granizado de chocolate blanco.

Fruta D' Oro. Foto: Instagram @heladerosartesanales

La innovadora receta surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal, donde los mejores maestros y maestras del país compitieron por crear la elaboración más destacada.

Todos los locales que participan de la Noche de las Heladerías 2025

Un año más, La Noche de las Heladerías bate su propio récord de participación. Para conocer el listado completo de locales, se puede ingresar al mapa interactivo del sabor y encontrar la heladería más cercana.

CABA

Altri Helados Caballito (Honorio Pueyrredón 763)

Altri Helados Flores (Avellaneda 2399)

Altri Helados Parque Chacabuco (Primera Junta 1379)

Bianca Palermo (Av. Scalabrini Ortiz 2295)

Cabaña Tuyu (José Hernández 2275)

Cadore (Corrientes 1695)

CAIRO Helados (Avenida Cabildo 2789)

CHUNGO (Av. San Isidro Labrador 4598)

COLONIAL (Brandsen 1429)

Don Antonio (Av. Emilio Castro 7298)

EL PIAVE (Montes de Oca 1000)

Enzo Helados (Av. de los Incas 4334)

Heladería Diechi (Av. Santa Fe 1278)

Heladería El Ciervo (Carhue 124)

Heladería Lucano (Alberti 536)

Heladería Occo (Av. Olazábal 4558)

Heladería Santolín (Av. San Martín 3185)

Heladería Venecia (Av. San Martín 6877)

Heladería Venecia Belgrano (Vidal 2527)

Heladería Venecia Plaza (Chivilcoy 3800)

Helados Gaby’s (Baigorria 5284)

Helados Papeete (Alejandro Magariños Cervantes 3053)

Helados Tino (Av. Díaz Vélez 4520)

Helados Vía Maggiore (Av. Callao 777)

ICELAND (Nicaragua 6073)

La Veneciana (Av. Alicia Moreau de Justo 1896)

La Veneciana (Migueletes 1093)

La Veneciana (Migueletes 1094)

Las Malvinas (Ángel Gallardo 78)

Las Malvinas (Corrientes 5402)

Lekker Heladería (Av. Carrasco 500)

Lekker Heladerías (Av. Coronel Díaz 1521)

Lekker Heladerías (Av. Lope de Vega 3001)

MUCKY Helados y Café (Álvarez Jonte 4299, esquina Gualeguaychú)

OCCO Helados (Av. Dorrego 1587)

OCCO Helados (Ortega y Gasset 1705)

OCCO Helados (Av. Olazábal 4558)

OCCO Helados (Montañeses 2908)

OCCO Helados (French 2695)

OCCO Helados (García del Río 3278)

PERTE Villa Pueyrredón (Mosconi 2999)

PODIO (Corrientes 5602)

PODIO (Av. Rivadavia 3778)

PODIO (Austria 2289)

PODIO (Rivadavia 5902)

Pórtico (Echeverría 3218)

Riviera Helados (Balbín 2859)

Saint Moritz Boedo (Av. La Plata 1781)

Sandro Helados & Café (Arregui 6101)

Sandro Helados & Café (Juan B. Justo 8195)

Terzo Helados - Flores (Av. Rivadavia 7035)

Terzo Helados - Floresta (Av. Rivadavia 8200)

Terzo Helados - Villa Luro (Av. Lope de Vega 105)

TIENTA (Rosario 262)

TIENTA (Av. Francisco Beiró 4449)

TIENTA (Serrano 1478)

TIENTA (Junín 1617)

TIENTA (Carlos H. Perette 733)

Tufic (Guatemala 4597)

Tufic (Juramento 1534)

VALENCE (Rodríguez Peña 1299)

Varese (Avenida Rivadavia 3502)

Varese (Juan Domingo Perón 3899 – Almagro)

Varese (Avenida Belgrano 2824)

Gran Buenos Aires