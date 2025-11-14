Cambios en los trenes: una línea del AMBA cambiará su recorrido este fin de semana

Según lo informado por Trenes Argentinos, este sábado 15 de noviembre se darán limitaciones en el recorrido habitual de algunos ramales.

Línea Mitre Foto: NA

Los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesan distintas complicaciones. Tras el descarrilamiento que ocurrió en las inmediaciones de la estación Liniers del tren Sarmiento, se conoció una limitación de un servicio de otra línea.

Según lo informado por Trenes Argentinos, la línea Mitre se verá afectada durante el próximo fin de semana. Esto afectará a muchos viajes, así también a los pasajeros que suelen utilizar este medio de transporte.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Cuándo funcionará la línea Mitre con limitaciones

El cambio en el servicio se dará este sábado 15 de noviembre, en el Tren Mitre. Según detallaron, “el servicio de los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre estará limitado entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras, sin llegar hasta Retiro”.

El motivo de la limitación del servicio tiene que ver con nuevas obras de acondicionamiento, esta vez sobre el puente ferroviario ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta, Palermo.

“La obra, que forma parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, contempla el reemplazo y alineación de cupones de riel, la ejecución de soldaduras, la instalación y ajuste de juntas eclisadas de dilatación, la homogeneización de tensiones; y el cambio de durmientes y fijaciones a la salida del aparato de vía”, explicaron desde Trenes Argentinos.

Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Además, indicaron que “la ejecución de las tareas permitirá incrementar los niveles de seguridad operacional del sector. Si las condiciones climáticas fueran desfavorables los trabajos podrían suspenderse”.

Cuándo no funcionará el tren Mitre

Después de las obras realizadas a mediados de octubre, Trenes Argentinos informó que el tren que circula entre Tigre y Retiro volverá a paralizarse durante el fin de semana largo, por lo que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán con recorrido limitado.

Línea Mitre. Foto: Trenes Argentinos.

Por un lado, empresa estatal indicó que ya se renovaron más de 15 kilómetros de vías del ramal Tigre, como parte del reacondicionamiento del tendido entre Retiro y su cabecera en la zona norte del conurbano bonaerense.

Qué días no funcionará el tren Mitre

En ese contexto, se comunicó que las obras de renovación de vías en el ramal Tigre continuarán durante el fin de semana del 21 al 24 de noviembre, por lo que el servicio no funcionará en esas fechas.

Cabe recordar que también se harán trabajos de renovación del sistema de señales en el ingreso a la terminal de Retiro, motivo por el cual los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las cabeceras bonaerenses