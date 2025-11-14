Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima San Juan

Pronóstico del Tiempo para San Juan

Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que se moverán entre los 9.2°C y 20.4°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad estará presente con una máxima del 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con vientos suaves que podrían llegar a los 11 km/h. No se esperan precipitaciones a lo largo del día. Las temperaturas seguirán siendo agradables, oscilando entre 9.2°C como mínimo y 20.4°C como máximo. Al caer la noche, la humedad podría aumentar, alcanzando un máximo de 61%.

Observaciones astronómicas

El amanecer se producirá a las 08:29, mientras que el atardecer está previsto para las 18:37. La fase lunar actual es creciente, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas durante la noche.