Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 14 de noviembre de 2025, 06:05

Pronóstico del Tiempo para San Juan

Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que se moverán entre los 9.2°C y 20.4°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad estará presente con una máxima del 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con vientos suaves que podrían llegar a los 11 km/h. No se esperan precipitaciones a lo largo del día. Las temperaturas seguirán siendo agradables, oscilando entre 9.2°C como mínimo y 20.4°C como máximo. Al caer la noche, la humedad podría aumentar, alcanzando un máximo de 61%.

Observaciones astronómicas

El amanecer se producirá a las 08:29, mientras que el atardecer está previsto para las 18:37. La fase lunar actual es creciente, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas durante la noche.