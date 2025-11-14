Semana de la Música en La Plata: el cronograma completo de shows y ofertas culturales

Se acerca un evento ideal para todos los gustos, ya que la ciudad de las diagonales celebrará su 143 aniversario con actividades musicales.

La Plata, "la ciudad perfecta" Foto: Instagram @hotelgrandbrizo.lp

Llega una nueva Semana de la Música en La Plata, en el marco del aniversario número 143 de la ciudad. El evento tendrá lugar entre el sábado 15 y sábado 22 de noviembre, con diversos espectáculos gratuitos para todos los gustos, tanto en plazas, como teatros y espacios culturales.

A lo largo de las ocho jornadas, habrá presentaciones en vivo de rock, jazz, tango, folclore, boleto, canto coral y música sinfónica, por lo que habrá oferta para todos los gustos.

El cronograma de la Semana de la Música en La Plata. Foto: La Plata

Algunos de los lugares que tendrán actividades son la Catedral, el Hipódromo, la plaza Islas Malvinas, el Teatro Argentino y la Plaza Moreno.

La actividad central de la Semana de la Música en La Plata se realizará el próximo miércoles 19 de noviembre n Plaza Moreno. Allí se celebrará un nuevo aniversario de la ciudad.

Semana de la Música en La Plata.

El cierre estará a cargo Raúl Lavié, que realizará un show el Día de la Música, el sábado 22 de noviembre, en el Pasaje Dardo Rocha junto al Sindicato Argentino de Boleros.

Todos los shows de La Semana de la Música en La Plata

Sábado 15 de noviembre – 18

Frente a la Catedral

Piazzolla Electrónico x Nico Sorín / Orquesta Sinfónica

Domingo 16 de noviembre – 18:

Frente a la Catedral

Misa Criolla / Canto coral

Lunes 17 de noviembre – 20

Hipódromo de La Plata

Raúl Gaggiotti y Noelia Sinkunas / Tango y milonga

Martes 18 de noviembre – 18

Meridiano V

Peña Aniversario / Folclore

Miércoles 19 de noviembre – 13

Plaza Moreno

Festival 143° Aniversario

Jueves 20 de noviembre – 18

Teatro Argentino

Gala Lírica / Lírico

Viernes 21 de noviembre – 12

Plaza Moreno

Festival Sorpresa

Viernes 21 de noviembre – 21

Salón Dorado Municipal

Grandes del Jazz / Jazz

Sábado 22 de noviembre – 19

Pasaje Dardo Rocha

Raúl Lavié y Sindicato Argentino de Boleros / Boleros

Sábado 22 de noviembre – 20

Centros culturales de la ciudad