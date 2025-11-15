Un nuevo pan dulce con el chocolate como protagonista: dónde conseguir el producto furor para la Navidad 2025

Arcor presentó su nueva línea Cofler con dos lanzamientos sumamente esperados: el pan dulce relleno en dos versiones dulces y el nuevo helado de frutilla a la crema sin gluten, pensados para disfrutar en cualquier en las fiestas navideñas.

El secreto para hacer un pan dulce de navidad perfecto - fuente: unsplash

Falta poco más de un mes para la llegada de la Navidad y el Año Nuevo. Ante la cercanía de las fechas festivas, aparecen nuevos productos que buscan apoderarse de las mesas navideñas. En este contexto, una marca icónica como Arcor destaca con una propuesta bajo la línea Cofler, que resalta por su desarrollo de distintos chocolates.

El primer lanzamiento es el Pan Dulce Cofler Relleno, disponible en dos versiones: relleno con dulce de leche y chips de chocolate, y relleno sabor chocolate con chips. Ambas opciones conservan el espíritu del pan dulce clásico, pero con el sello inconfundible de Cofler.

Pan Dulce Cofler Relleno. Foto: Instagram / kiosco_nacion_lujan.

Su presentación moderna y su envase llamativo apuntan tanto al público general como a los comerciantes que buscan destacarse con productos atractivos para la temporada festiva. Ya se puede adquirir en las principales cadenas de supermercados del país (Coto, Jumbo, Vea, entre otros) por un costo de $16.000 en su única versión de 530 gramos.

De esta forma, Arcor mantiene su apuesta por innovar dentro de las tradiciones argentinas, ofreciendo cada año versiones renovadas de los clásicos navideños. El pan dulce Cofler se presenta así como una opción ideal para compartir en familia, regalar o sumar a la mesa con un toque de originalidad.

Pan Dulce Cofler Relleno. Foto: X / @infokioscos.

Otro lanzamiento de Arcor: el nuevo helado sin gluten de Cofler

Junto a esta propuesta, la compañía también anunció la incorporación del nuevo helado Cofler Frutilla a la Crema, en pote de 250 gramos, pensado para disfrutar en cualquier momento del año.

Este producto se distingue por ser sin gluten, lo que lo convierte en una alternativa apta para personas con celiaquía, y refuerza la orientación de Arcor hacia opciones más inclusivas y de calidad certificada. Su costo en los principales supermercados del país es de $8.350 en su versión de 250 gramos.

Helado Cofler Frutilla a la Crema. Foto: Arcor.

El sabor elegido, frutilla a la crema, responde a una de las combinaciones más tradicionales y demandadas por el público argentino. Cremoso, frutal y con el sello de calidad de la marca, el nuevo helado Cofler se perfila como uno de los destacados de la marca.

Con estos lanzamientos, Arcor reafirma su liderazgo en el mercado alimenticio nacional, fortaleciendo su vínculo con los consumidores a través de sus productos. Tanto el pan dulce como el nuevo helado reflejan la evolución constante de una marca que, sin perder su identidad, sigue conquistando paladares generación tras generación.