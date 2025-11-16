Demoras en la entrega de pañales PAMI: paso a paso, cómo hacer el reclamo para que te lleguen a domicilio

Ante la creciente cantidad de afiliados que denuncian demoras o faltantes en la entrega de pañales, PAMI recordó cuáles son los canales oficiales para realizar el reclamo: atención telefónica, gestión presencial y formulario web. Cómo iniciar el trámite correctamente y qué documentación se necesita.

Pañales del PAMI. Foto: @PAMI_org_ar

La distribución de pañales para afiliados de PAMI se convirtió, en los últimos meses, en un motivo de preocupación constante entre jubilados y familias que dependen de este insumo esencial para el cuidado diario.

Tras el cambio en el sistema de entregas a domicilio, gestionado actualmente por la empresa Urbano Express Argentina S.A., cientos de beneficiarios de distintas provincias comenzaron a reportar demoras, entregas fallidas o directamente la ausencia total del producto. La situación generó un malestar generalizado y obligó al organismo a recordar cuáles son los canales habilitados para realizar reclamos.

Pañales de PAMI Foto: PAMI

Según informaron fuentes del sector, testimonios de usuarios en redes sociales y organismos de defensa al consumidor, los problemas más frecuentes están vinculados con retrasos prolongados, falta de coordinación con los repartidores y entregas no concretadas sin previo aviso.

Si bien PAMI sostiene que, en muchos casos, no se pudo entregar el insumo porque “no había nadie en el domicilio”, los beneficiarios denuncian que no recibieron avisos ni reprogramaciones dentro de las 72 horas posteriores, como establece el procedimiento oficial.

Ante este escenario, PAMI recordó que existen tres vías formales para reclamar la falta de entrega. La primera, y más utilizada, es la atención telefónica a través de “PAMI Escucha”.

Pañales PAMI. Foto: Pinterest / PAMI.

PAMI: cómo reclamar la falta de entrega de pañales

1. Reclamo telefónico al 138

La vía más rápida es comunicarse con “PAMI Escucha”:

Llamá al 138.

Elegí la opción 0.

Informá tu situación.

Pedí el seguimiento del caso.

2. Reclamo presencial en oficinas PAMI

Para quienes prefieran una gestión personal:

Acercate a la agencia PAMI más cercana (sin turno previo).

Presentá el reclamo.

Recibí instrucciones sobre el procedimiento a seguir.

3. Reclamo online a través de la web oficial

Si preferís resolverlo de manera digital:

Ingresá a pami.org.ar/reclamo/panales-adultos

Seleccioná el motivo de reclamo (para falta de entrega, “Hay demora en el trámite/autorización por parte de Pami”).

Completá el formulario.

Seguí las indicaciones para finalizar el trámite.

Documentación necesaria

Para cualquier reclamo se recomienda contar con:

Número de afiliado.

Notificaciones o comprobantes relacionados con el pedido.

DNI.

El trámite para solicitar los pañales del PAMI. Foto: @PAMI_org_ar

Actualmente, PAMI entrega hasta 90 pañales mensuales por afiliado, sin costo alguno. El personal de distribución debe presentarse identificado con credencial y uniforme. Sin embargo, mientras persistan los problemas operativos, los reclamos continúan siendo la única herramienta concreta con la que cuentan los beneficiarios para garantizar la llegada del insumo.