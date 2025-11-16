Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del clima para la mañana en Formosa

Esta mañana en Formosa, se espera un clima parcialmente nuboso con temperaturas que comienzan cerca de los 7.9°C. Las condiciones se mantendrán secas, ya que no hay previsión de lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, proporcionando una brisa suave pero persistente. La humedad relativa alcanzará hasta un 96%, lo cual podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente más elevada. Para detalles más completos, puede visitar este clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En las horas de la tarde, las temperaturas se elevarán a un máximo de 20.5°C. No habrá precipitaciones, y el cielo seguirá mayormente nuboso. Durante la noche, se espera que el sol se ponga a las 18:08, con un amanecer a las 07:37. En la noche, las temperaturas podrían descender nuevamente, acercándose a los mínimos de la mañana. Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios térmicos del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025

Hoy, el sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:08, ofreciéndonos casi 11 horas de luz diurna. Por otro lado, la fase lunar actual es menguante, aunque no se prevén lluvias o condiciones adversas para observaciones astronómicas.