Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Reporte diario

Este clima en San Juan promete mañanas frescas y agradables. Se espera que la temperatura alcance una máxima de 20.4°C durante el día, mientras que la mínima rondará los 9.2°C. El cielo se presentará parcialmente nuboso, ideal para quienes disfrutan de un clima intermedio. No hay previsión de lluvias, por lo que los paraguas podrían quedarse en casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avanzamos hacia la tarde y noche, el clima se mantiene estable con una humedad de alrededor del 33%. Los vientos soplarán de manera moderada con una velocidad que puede alcanzar los 11 km/h. Es un día perfecto para actividades al aire libre, siempre considerando que la amplitud térmica será notoria al caer la tarde. Aproveche el día, ya que las condiciones se mantendrán así hasta la caída del sol, que será a las 18:37.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Asegúrese de usar ropa abrigada en las primeras horas y considere una ligera capa para la tarde. Hidratación es clave, aunque el día no sea caluroso en exceso. Manténgase al tanto del pronóstico para el día siguiente por posibles cambios.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025

El amanecer comenzará a las 08:29, invitando a un nuevo día lleno de oportunidades. El atardecer está programado para las 18:37, ofreciendo un final de día perfecto para contemplar el paisaje sanjuanino.