PAMI confirmó qué trámite hay que hacer para para seguir recibiendo pañales a domicilio: la fecha límite

El organismo recordó que los afiliados que reciben este beneficio deben renovar un dato clave para asegurar la continuidad del suministro gratuito de 90 unidades mensuales.

El trámite que deben hacer los afiliados para seguir recibiendo pañales. Foto: Pinterest / PAMI.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) confirmó que aquellos beneficiarios que reciben pañales a domicilio deberán renovar su Orden Médica Electrónica (OME) antes del 30 de noviembre.

Esta actualización de la información del programa de Higiénicos Absorbentes Descartables resulta imprescindible para asegurar la continuidad del beneficio durante los próximos seis meses.

El Programa de Asistencia Médica Integral confirma que se debe renovar el trámite para seguir recibiendo pañales a domicilio. Foto: PAMI.

PAMI recordó que la renovación de la OME es semestral (el ciclo vigente comenzó el pasado 1° de junio de 2025), por lo que los afiliados deberán realizar este trámite para conservar el suministro.

¿Cómo tramitar la Orden Médica Electrónica para seguir recibiendo pañales a domicilio?

La gestión se realiza de forma rápida, sin la necesidad de acercarse a alguna sucursal de PAMI de manera presencial. Es decir, la renovación es únicamente a través del médico de cabecera del beneficiario, quien carga la nueva orden en el sistema, sin necesidad de formularios extras.

Los pasos a seguir para renovar la OME son los siguientes:

Solicitar un turno con el médico de cabecera .

Pedir la renovación de la OME , que el profesional de la salud cargará en el sistema de PAMI durante la consulta.

Verificar que los datos personales estén correctos, principalmente el de domicilio (si es que se produjo algún cambio al respecto).

En caso de que el afiliado no concrete este trámite antes del 30 de noviembre, el sistema de PAMI dará de baja la entrega de pañales, y la persona se quedará sin este beneficio.

Pañales que entrega PAMI a domicilio. Foto: PAMI

Además, se detalló que la provisión mensual de pañales es de 90 unidades al mes, las cuales son entregadas de manera gratuita. En caso de que se necesite un refuerzo, la solicitud se evalúa a nivel central.

En caso de dudas, los interesados pueden hacer consultas a través de la línea de PAMI Escucha y Responde (138), seleccionando la opción 0.