Receta viral: el paso a paso para preparar facturas de manzana con tapas de empanada

Un complemento ideal para acompañar desayunos y meriendas en pocos minutos y con mínimos ingredientes.

Receta de facturas de manzanas con tapas de empanadas. Foto: Instagram/@mamamelliscocina

Se viene el fin de semana largo, y para aquellos amantes de lo dulce que deciden disfrutar de la calma hogareña te compartimos la receta rápida y fácil de las facturas de manzana con tapas de empanadas, ideales para acompañar un café o unos ricos mates.

Bien dulces y con un relleno saludable y exquisito, son especiales para los desayunos o las meriendas y muy fáciles de preparar.

Paso a paso: cómo preparar facturas de manzana con tapas de empanadas

Los ingredientes que se necesitan para preparar esta delicia son (12 unidades):

4 manzanas grandes.

100 gramos de azúcar.

1 cucharada de manteca.

1 cucharada de canela (o ralladura de 1/2 limón).

12 tapas rotiseras para hacer empanadas de hojaldre.

1 huevo batido.

Azúcar para espolvorear.

Manteca o aceite c/n ( para engrasar la asadera).

Lo primero es pelar las 4 manzanas y cortarlas en cubitos. Luego, ponerlas en una cacerola (puede ser un jarro también) junto con la manteca y el azúcar a fuego bajo. Dejarlas cocinar. Aquí se puede agregar canela o ralladura de limón como aromatizantes. También la esencia de vainilla sirve para el mismo fin. Todo esto conviene añadirlo cuando estén casi listas.

Una vez que los cubitos de manzana ya estén bien tiernos, se los retira del fuego y se los deja enfriar.

El paso siguiente es estirar un poco cada disco de empanada y cortarlos de manera tal que queden con forma cuadrada. A posteriori, hay que colocar el relleno (ya frío) en el centro y cerrar el paquetito uniendo las puntas por encima del relleno, cubriéndolo como si fuera un sobre. Se puede humedecer un poco la masa para que quede bien sellada.

Lo que resta es llevar las facturas a una asadera enmantecada o pincelada con aceite, luego pincelarlas con huevo batido y espolvorearlas con azúcar.

Hay que dejarlas hornear (horno precalentado) a 180°C unos 10 ó 15 minutos. Si se desea, también se las puede pintar con almíbar tras retirarlas del horno.

Y listo, ya están para servirse y para ser disfrutadas con familia y amigos.