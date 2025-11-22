Las imágenes de los ejercicios inéditos que hizo el Ejército de EEUU en la Base Naval de Mar del Plata

El ejercicio combinado Tridente, realizado entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre, reunió a la Armada Argentina y a los Navy SEALs de Estados Unidos en maniobras de alto nivel autorizadas por el gobierno de Javier Milei.

Ejercicios inéditos de la Armada estadounidense en Mar del Plata. Foto: X/@0223comar

Se dieron a conocer las imágenes del ejercicio combinado Tridente, trabajos que se realizaron entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre en la Base Naval de Mar del Plata de las fuerzas militares de los Estados Unidos, autorizados por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

Estos ejercicios marcaron un hito y precedente en materia de cooperación, interoperabilidad y adiestramiento conjunto entre los dos países. Los trabajos tuvieron una duración de tres semanas, desde el 25 de octubre al 14 de noviembre.

Los detalles de los ejercicios militares estadounidenses en Mar del Plata

La Agrupación Buzos Tácticos (APBT) y los Navy Seals compartieron sus experiencias y entrenamientos de maniobras operativas con el fin de reforzar la protección de los espacios marítimos.

Este adiestramiento combinado se llevó a cabo en el polígono de tiro, en las instalaciones de la Agrupación de Buzos Tácticos (APBT), de la Escuela de Submarinos y en buques de la División Patrullado Marítimo.

Ejercicios inéditos de la Armada estadounidense en Mar del Plata. Foto: X/@MinDefensa_Ar

Según detalló el Ministerio de Defensa, las tareas de las fuerzas especiales estribaron en maniobras de abordaje, desplazamiento dentro de los buques y procedimientos de recuperación, entre otras. La fase final del ejercicio fue en una unidad naval que cumplía el rol de buque mercante.

Desde Defensa destacaron que la actividad “representó una valiosa oportunidad para consolidar el trabajo combinado y mejorar los procedimientos operativos en escenarios marítimos de alta complejidad”.

Ejercicios inéditos de la Armada estadounidense en Mar del Plata. Foto: X/@MinDefensa_Ar

Y estos ejercicios “buscan la estandarización, la profesionalización del personal en misiones complejas y la adquisición de un importante intercambio de conocimientos, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades operativas que permiten potenciar el control y la defensa de los espacios marítimos durante el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva".

Ejercicios inéditos de la Armada estadounidense en Mar del Plata. Foto: X/@MinDefensa_Ar

El ejercicio Tridente culminó con una ceremonia encabezada por el comandante de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales de la Armada Argentina, capitán de navío Nicolás Waldo Pérez, junto al jefe de la Oficina de Cooperación Militar de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, capitán de fragata Stephen Rittermann. Durante el acto se pronunciaron palabras alusivas y se realizó un intercambio de gallardetes entre ambas fuerzas, reforzando los lazos de cooperación y camaradería.