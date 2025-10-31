Desafíos físicos y psicológicos: el exigente entrenamiento de los cadetes para ingresar al Ejército de Estados Unidos

Cada año, miles de jóvenes se someten a un programa que impulsa su desarrollo personal y profesional de forma muy demandante.

Ejército de Estados Unidos. Foto: Unsplash.

El ROTC (Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva) es un programa de liderazgo y entrenamiento militar en colegios y universidades de Estados Unidos que prepara a los estudiantes para convertirse en oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y el Cuerpo de Marines. A lo largo de su formación académica, los cadetes combinan estudios universitarios con instrucción militar y prácticas de liderazgo.

En este proceso, el mayor evento anual de capacitación es el Entrenamiento de Verano para Cadetes, considerado el epicentro del desarrollo de los futuros líderes del Ejército estadounidense. Cada verano, este entrenamiento concentra las evaluaciones más exigentes y pone a prueba las habilidades adquiridas en el ROTC.

Ejército de Estados Unidos. Foto: Reuters

Con el objetivo de preparar a los estudiantes para ser oficiales comisionados después de graduarse, cerca de 8.000 universitarios procedentes del país norteamericano y de Puerto Rico viajan a Fort Knox, en Kentucky, para participar de jornadas que se caracterizan por una sucesión continua de pruebas físicas, técnicas y de liderazgo.

Los cadetes participan en ejercicios de campo, pistas de obstáculos y prácticas de tiro con armas como el fusil M110, la ametralladora M2 calibre .50 y el lanzagranadas M320, además de simuladores de carabina M4. También deben superar la cámara de gas, una situación que pone a prueba su resistencia ante escenarios de defensa química, biológica, radiológica y nuclear.

El Ejército de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El programa incorpora un ejercicio de rápel desde una torre de 18 metros que permite demostrar fortaleza personal y coraje frente a situaciones incómodas. Esta maniobra se complementa con un segundo descenso de la misma altura por una cuerda, que simula la evacuación desde un helicóptero Black Hawk como parte de la preparación para futuras operaciones de asalto aéreo.

A continuación, el curso de asalto con granadas y la resolución de desafíos de liderazgo en campo completan la formación. En estos escenarios, los cadetes deben superar obstáculos y tomar decisiones bajo presión, mientras instructores y sargentos evalúan cuidadosamente cada acción realizada.

Cómo es el Entrenamiento de Verano para Cadetes en Estados Unidos

Este programa, dividido en dos campamentos, básico y avanzado, representa el primer paso para quienes aspiran a una carrera militar. La mayoría de los asistentes carece de experiencia militar previa y proviene de universidades como Iowa, Miami, Colorado Boulder, Kentucky, North Georgia, Howard o Texas A&M, enfrentándose a uno de los mayores desafíos de sus vidas.

El entrenamiento se divide en dos fases diferenciadas. El Campamento Básico, con duración de 30 días, está orientado a quienes exploran la vida militar a través del ROTC. En cambio, el Campamento Avanzado, de 36 días, supone una evaluación exigente para cadetes ya comprometidos con la carrera de oficial.

La evaluación final del campamento avanzado es un ejercicio de campo que simula combate real y pone a prueba todo lo aprendido. Los instructores califican el desempeño y solo quienes cumplen con las competencias necesarias se gradúan y avanzan hacia la comisión como oficiales. Errores graves, como poner en riesgo al equipo o abandonar la misión, implican el fracaso.