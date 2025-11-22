Sacar el pasaporte español: cómo gestionar el IDU para iniciar el trámite desde Argentina

El Consulado de España obliga a cumplir con una serie de pasos para completar el trámite de solicitud o renovación del pasaporte.

Pasaporte español. Foto: X

El pasaporte español es un documento muy solicitado por millones de argentinos, ya que hay muchos descendientes en el país. Sin embargo, el trámite puede volverse confuso con la aparición de la sigla IDU, que está vinculado directamente con el Consulado de España.

Se trata del identificador de los trámites que se realizan dentro del Consulado. Junto con la contraseña, esto ofrece la gestión de turnos, la modificación de citas y la recuperación de información clave.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la ciudadanía española con la Ley de Nietos? Foto: Grok.

El IDU es el número que entrega el sistema cuando se comienzan las gestiones de registro en el sitio web del Consulado de España. El código se da por única vez y queda vinculado con la persona que se inscribe en la página.

Este identificador quedará conectado con los siguientes trámites: pasaporte, nacionalidad, visados, inscripción de matrimonio o nacimiento. El mismo funciona para consultar el estado del trámite, modificar una cita, imprimir el comprobante del turno y realizar gestiones más rápidas cuando el Consulado pide información adicional

Se podría decir que el IDU funciona como un usuario, ya que para ingresar a la plataforma se solicita este número junto con una contraseña.

Pasaporte español. Foto: archivo

Muchas personas pueden olvidar tanto su IDU como su contraseña, por lo que se deben realizar gestiones para recuperarlas. Un error común es que no se pueda completar esta gestión y en su mayoría de veces tiene que ver con que se coloca un correo distinto al que se realizó la inscripción inicial.

En caso de ya no haya acceso a esa dirección, las autoridades indicaron que será necesario actualizar el dato. Para hacerlo, hay que enviar un email al área que corresponda. Además, será necesario adjuntar una imagen del dorso del DNI y, en caso de que sea un menor, también enviar foto del DNI de alguno de los padres.

Pasaportes : cog.buenosaires.pas@maec.es

Nacionalidad : cog.buenosaires.rgc@maec.es

Visados : cog.buenosaires.vis@maec.es

Matrimonios: cog.buenosaires.mat@maec.es

Pasaporte español.

Cómo recuperar la contraseña del Consulado de España

Si solo se perdió la contraseña, y el correo registrado es el correcto, el sistema permite recuperarla.

Entrar al enlace de recuperación del Consulado. Completar con DNI, tipo de trámite e información solicitada. Si los datos coinciden con los registrados, llega un correo con la contraseña nueva.

Si el sistema muestra mensaje de error (“datos incorrectos”), hay que escribir al área correspondiente enviando copia del DNI y los datos ingresados para verificar la información.

Cómo cambiar la contraseña

La contraseña no puede modificarse desde la web.

El único que puede hacerlo es el personal del Consulado, y para solicitar ese cambio también hay que escribir al correo correspondiente según el tipo de IDU:

IDU de pasaportes (PW): cog.buenosaires.pas@maec.es

IDU de nacionalidad (NW): cog.buenosaires.rgc@maec.es

IDU de visados (VW): cog.buenosaires.vis@maec.es

IDU de matrimonios (MW): cog.buenosaires.mat@maec.es

Ciudadanía; pasaporte. Foto: Freepik.

Además de la descripción del pedido, se debe adjuntar la foto del dorso del DNI (y en caso de menores, también el de uno de los padres).

Si el problema es que cambiaste de mail y necesitás usar uno nuevo para recuperar tu turno, el procedimiento es el mismo: enviar un correo a la oficina correcta informando el nuevo email y adjuntando el DNI. Solo el Consulado puede actualizar esa información.