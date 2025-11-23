Asueto del martes 25 de noviembre: qué grupo de personas no trabajará y tendrá un fin de semana largo de cinco días

Los empleados no deberán asistir a sus puestos de trabajo, ya que las oficinas permanecerán cerradas hasta el miércoles 26. Se recomienda revisar previamente los horarios de atención y usar los canales digitales para hacer consultas.

Un grupo de trabajadores tendrá asueto este martes 25 de noviembre. Foto: Unsplash.

Luego del fin de semana largo de noviembre, la mayoría de las personas retomará su actividad diaria el martes 25. Sin embargo, un grupo específico de trabajadores gozará de un día extra sin asistencia laboral.

Se trata del asueto del 25 de noviembre, que solo alcanza al personal del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, tanto en su sede central como en los Centros de Atención Previsional (CAP) que funcionan en distintos municipios.

“ La medida fue confirmada por el organismo y forma parte de la conmemoración del aniversario de su creación.

Cada 25 de noviembre se celebra el Día de los Trabajadores Previsionales del IPS, una jornada que reconoce la tarea del personal del organismo y que, desde hace décadas, se acompaña con un asueto administrativo.

Por ello, los empleados no deberán asistir a sus puestos el martes 25 de noviembre. Durante ese día, permanecerán cerradas las oficinas centrales del IPS y todos los CAP distribuidos en la provincia de Buenos Aires.

Instituto de Previsión Social (IPS). Foto: ips.gba.gob.ar

De esta manera, no habrá atención al público ni trámites presenciales, por lo que quienes necesiten gestionar jubilaciones, pensiones u otras consultas deberán programar su visita para la jornada siguiente.

El organismo retomará el miércoles 26 de noviembre su funcionamiento habitual tanto en La Plata como en el interior bonaerense. Se recomienda revisar previamente los horarios de atención y usar los canales digitales para hacer consultas.

¿Quiénes pueden acceder a la jubilación del IPS?

Docentes : 50 años de edad y 25 años de servicios. 55 años de edad y 30 años de servicios en cualquier rama de la enseñanza.

Tareas insalubres o de agotamiento prematuro : 50 años de edad y 25 años de servicios.

Personas bajo el régimen de la Ley 10.593 : 45 años de edad y 20 años de servicios.

Personas con ceguera congénita : 45 años de edad y 20 años de servicios.

Personal artístico (cuerpo de baile): 40 años de edad y 20 años de servicios. Si el bailarín desea continuar en actividad, debe someterse a una junta médica y artística que evalúe su estado físico.

¿Cómo acceder a la jubilación del IPS?

Jubilados y pensionados. Foto: Unsplash.

El trámite puede hacerse de forma presencial o a través de los sistemas digitales habilitados por el IPS:

Presencial : para agentes cesados en la administración pública provincial y organismos descentralizados, Poder Judicial. Poder Legislativo, órbita nacional pública y privada.

Jubilación Ejecutiva : para agentes cesados en la Administración pública, exclusivo para organismos que utilizan entorno SIAPE. Deberá dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos de su organismo empleador.

Jubilación por agotamiento prematuro : en el caso de que no corresponda efectuar cargo deudor por aportes no efectuados, deberán concurrir al Departamento de gestión de Recursos Humanos del Hospital donde trabaja. Si corresponde efectuar cargo deudor será necesario solicitar turno presencial.

Sistema Digital Empleadores : a través de la Dirección de Recursos Humanos del organismo empleador.

Sistema Digital “Mi IPS”: para agentes cesados en escuelas privadas.

¿Qué documentos son necesarios para tramitar la jubilación?

En la provincia de Buenos Aires, las personas que quieran tramitar la jubilación, deberán presentar los siguientes documentos: