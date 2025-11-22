Historial laboral: cómo consultar los aportes desde Mi ANSES

ANSES recordó que cualquier trabajador puede consultar de forma online y sin turnos su historial completo de aportes previsionales. El servicio, disponible en la web oficial y en la app Mi ANSES, permite visualizar períodos trabajados, remuneraciones declaradas y constancias válidas para trámites jubilatorios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó una vez más sobre el funcionamiento del servicio digital que permite acceder de manera rápida y segura al historial completo de los aportes laborales.

Esta es una herramienta clave para cualquier persona que precise verificar su información previsional, principalmente quienes estén próximos a iniciar sus trámites de jubilación.

Este chequeo o acceso a la información es totalmente online y no se precisa ir hasta una oficina de ANSES, dado que se puede gestionar a través de la página web oficial del organismo o desde la aplicación móvil Mi ANSES.

El sistema brinda información detallada sobre los aportes declarados por empleadores en relación de dependencia, mientras que los trabajadores autónomos y monotributistas pueden consultar los períodos registrados y las remuneraciones que figuran como declaradas. La constancia emitida por la plataforma tiene validez oficial y no necesita firma adicional por parte del organismo.

ANSES: ¿de qué se trata el Historial Laboral y para qué sirve?

La Historia Laboral es el documento que reúne el registro integral de los aportes jubilatorios de cada trabajador. En el caso que remite a los empleados, enseña las declaraciones juradas que presentan sus empleadores ante los organismos oficiales.

En el caso de los autónomos y monotributistas, exhibe los montos y períodos que figuran aportados. La base de datos incluye también información proveniente de provincias que han transferido sus sistemas previsionales al ámbito nacional, lo que garantiza un historial completo.

Cómo se consultan los aportes en Mi ANSES, el paso a paso

Para acceder, el usuario debe ingresar a la web oficial o abrir la aplicación Mi ANSES, autenticándose con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El siguiente paso es dirigirse a la sección “Trabajo” y elegir “Consulta de Historia Laboral”.

Este documento que surge se puede descargar o imprimirse y funciona como comprobante oficial.

