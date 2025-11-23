¿Quizá o quizás?: la RAE aclara la duda sobre estos términos muy usados en español

La Real Academia Española despeja las dudas sobre ‘quizá’ y ‘quizás’, explicando su origen, uso y diferencias históricas, fundamental para escribir con coherencia en cualquier contexto.

La RAE despeja los interrogantes sobre el uso de ‘quizá’ y ‘quizás’. Foto: Wikipedia

En español existen palabras que pueden generar confusión dependiendo de cómo se escriban. Incluso, algunas se ven redactadas de manera distinta en un mismo contexto, como ocurre con quizá y quizás. Esto suele provocar dudas, pero la Real Academia Española (RAE) despejó los interrogantes.

Según la RAE y lo confirmado por la Fundéu, no hay una versión más correcta que la otra: las dos son igualmente válidas y pueden usarse de manera intercambiable. La explicación de esta coexistencia tiene raíces históricas y etimológicas, que justifican por qué conviven sin problemas.

¿Cuál escribir: ‘quizá’ o ‘quizás’?

La RAE ha sido categórica: no hay diferencia de significado entre ‘quizá’ y ‘quizás’. Ambos términos funcionan como adverbios de duda y expresan probabilidad o posibilidad, sin certidumbre.

La RAE despeja los interrogantes sobre el uso de ‘quizá’ y ‘quizás’. Foto: Pixabay.

Por su parte, el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) también señala que ambas formas son correctas en cualquier contexto, ya sea en textos periodísticos, académicos o conversaciones cotidianas.

Eso sí, se recomienda no alternarlas de manera indiscriminada dentro de un mismo texto, ya que eso puede afectar la cohesión y la coherencia estilística. No existen diferencias de uso según países, ni preferencias por registros formales o informales; la elección es libre.

La diferencia histórica entre ‘quizá’ y ‘quizás’

Aunque hoy sean equivalentes, ‘quizá’ es la forma original, derivada del antiguo quiçab(e), evolución gráfica y fonética de qui sab(e), que literalmente significa “quién sabe”. Con el tiempo, la expresión se consolidó como adverbio y perdió su estructura original.

La RAE despeja los interrogantes sobre el uso de ‘quizá’ y ‘quizás’. Foto: Freepik.

Por su parte, ‘quizás’ surgió después como variante analógica, siguiendo un patrón frecuente en español: muchos adverbios terminan en -s, como además, tras o mientras. Esta adición no alteró el significado, pero se popularizó en distintos países de habla hispana, convirtiéndose en una forma común y aceptada.

Otros ejemplos de dudas ortográficas

Existen casos similares, como aparte o a parte, que también generan confusión. Otro ejemplo frecuente es buenos días versus buen día. Ambos saludos son correctos y significan lo mismo, pero buenos días predomina en España y en el español general, mientras que buen día es más común en Hispanoamérica y en algunas zonas de España.

La Fundéu, con asesoramiento de la RAE, resume la regla de forma sencilla: “Buenos días es el saludo que se emplea durante la mañana en el español general, y Buen día es la forma predominante en el español americano y en algunas zonas de España”.