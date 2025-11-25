Un icónico colectivo que une CABA con el Conurbano cambió su recorrido: ya no llega a uno de los principales barrios porteños

A falta de una explicación oficial, distintas páginas y usuarios reportaron que se acortó el recorrido de una importante línea, que comienza su camino en Ciudad Evita, La Matanza.

Colectivo. Foto Unsplash

Uno de los colectivos que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano bonaerense tuvo un importante cambio en su recorrido. Esto puede afectar a sus pasajeros diarios, ya que previamente terminaba su camino en uno de los puntos principales para el transporte público en el AMBA pero tuvo una modificación importante.

Se trata de la línea de colectivos 56, que comenzó a realizar un nuevo recorrido desde este martes 25 de noviembre.

Línea de colectivos 56. Foto: X CiudadDeBondis

Cambia el recorrido del 56: el colectivo ya no llega a Retiro

Según lo informado por la página “Bondis a todo ritmo”, dedicada al transporte del AMBA, este martes entró en vigencia el nuevo camino. Ya no llega a Retiro y su final está en Plaza de Virreyes, aunque no se comunicó de manera oficial el motivo.

De esta manera, el colectivo 56 tampoco pasará por Plaza de Mayo, ya que su recorrido quedará limitado en comparación al anterior. Tanto Retiro como Plaza de Mayo son considerados puntos fundamentales para el transporte, ya que pasan trenes, subtes y diversas líneas de micros.

Las formaciones del colectivo 56 no llegan a Retiro. Foto: Captura

De todos modos, Plaza de Virreyes, en el barrio porteño de Flores, tiene allí una cabecera del subte E, además del Premetro de la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido de la línea 56

La frecuencia estimada de este colectivo estaría en los 6 minutos.

Cabe recordar que el 56 conecta Ciudad Evita, en el partido de La Matanza, con la Ciudad de Buenos Aires. Además, pasa por Aldo Bonzi, Tapiales y Villa Celina en el Conurbano. Una vez que cruza la General Paz, también alcanza a Villa Lugano, Parque Avellaneda y Flores, con su final en la Plaza de Virreyes.

Línea de colectivos 56. Foto: Wikipedia

Previamente al corte en el recorrido, también pasaba por Parque Chacabuco, Boedo, San Cristóbal, Monserrat, Plaza de Mayo y finalizaba en Retiro.

Horarios de los servicios de la línea de colectivos 56

Según los datos compartidos por “Bondis a todo ritmo”, se pueden verificar los horarios de las primeras y últimas salidas de los servicios.

Servicio Ciudad Evita a Virreyes : el primero sale a las 03:20 y el último a las 23:40.

Servicio Virreyes a Ciudad Evita : el último a las 00:28.

Servicio Aldo Bonzi a Virreyes: el primero sale a las 00:36.

Todos los colectivos del AMBA que aceptan pagos con QR y tarjetas

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 152, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

