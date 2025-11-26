Navidad al mejor precio: supermercados liquidan productos con descuentos de hasta 35% y cuotas sin interés
Armar el árbol de Navidad y decorar el hogar para recibir las fiestas es uno de los rituales familiares más tradicionales. Conocé las diferentes opciones de decoración navideña para renovar cualquier espacio.
Se acercan las fiestas de fin de año y en esta época nada está demás, ya que cada mínimo detalle colabora para crear el ambiente armonioso adecuado para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
En ese contexto, tres de las cadenas de supermercados más importantes del país liquidan productos de decoración navideña con descuentos de hasta 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.
En esta oportunidad, Carrefour, ChangoMás y Jumbo publicaron megaofertas para renovar cualquier espacio de la casa. Se destacan bochas, globos, guirnaldas, piñas y adornos con distintas formas que van desde corazones, flores o animales y se pueden comprar por unidad o recurrir a los kits que tienen varios en una bolsa.
Ofertas en Jumbo
- Arbol N9 Berries 180 cm 750 ramas – Krea – $71.496,75 — 35% OFF (antes $109.995)
- Pino Canadian 2,10 m – Fabesa – $87.948,25 — 35% OFF (antes $135.305)
- Arbol N4 Tradicional 360 ramas 1,5 m – Krea – $38.996,75 — 35% OFF (antes $59.995)
- Arbol 1 m 100 ramas – Krea – $19.496,75 — 35% OFF (antes $29.995)
- Pino Brasilero 1,80 m – Fabesa – $49.338,25 — 35% OFF (antes $75.905)
- Pino Canadian Spruce 1,80 m nevado – Fabesa – $54.772,25 — 35% OFF (antes $84.265)
- Pino Alemán 1,20 m – Fabesa – $14.088,75 — 35% OFF (antes $21.675)
- Estaca Solar 70 cm – Krea – $9.746,25 — 25% OFF (antes $12.995)
- Luces D2 LED función blanco cálido 100 unidades – Krea – $22.746,75 — 35% OFF (antes $34.995)
- Corona navideña chica decorada 20 cm – Decor Navi – $10.938,75 — 25% OFF (antes $14.585)
Ofertas en ChangoMás
- Set Pinitos 11 cm 4 unidades – Llevando 2: $7.499,50 c/u – 2x1 (antes $14.999)
- Santa Resina 21 cm – Llevando 2: $14.499,50 c/u – 2x1 (antes $28.999)
- Adorno Pino Madera – Llevando 2: $18.499,50 c/u – 2x1 (antes $36.999)
- Buzón 17×30 cm – Llevando 2: $24.999,50 c/u – 2x1 (antes $49.999)
- Árbol Pino Fieltro Rojo 21 cm – Llevando 2: $9.999,50 c/u – 2x1 (antes $19.999)
- Falda Árbol 91 cm – Llevando 2: $9.499,50 c/u – 2x1 (antes $18.999)
- Árbol Pino Espiral 30 cm – Llevando 2: $8.499,50 c/u – 2x1 (antes $16.999)
- Fanal Cerámica 10 cm surtido – Llevando 2: $6.499,50 c/u – 2x1 (antes $12.999)
- Fanal Pino 19 cm – Llevando 2: $16.499,50 c/u – 2x1 (antes $32.999)
- Set Cascanueces 10 cm 4 unidades – Llevando 2: $19.999,50 c/u – 2x1 (antes $39.999)
- Globo Fieltro 13 cm – Llevando 2: $11.499,50 c/u – 2x1 (antes $22.999)
- Fanal Casita – Llevando 2: $16.499,50 c/u – 2x1 (antes $32.999)
- Fanal Cerámica 7 cm – Llevando 2: $4.499,50 c/u – 2x1 (antes $8.999)
- Lata Soldado – Llevando 2: $9.499,50 c/u – 2x1 (antes $18.999)
- Luz LED Snowman 15 cm – Llevando 2: $18.499,50 c/u – 2x1 (antes $36.999)
- Corona LED Fieltro – Llevando 2: $16.499,50 c/u – 2x1 (antes $32.999)
- Soldado 38 cm – Llevando 2: $24.999,50 c/u – 2x1 (antes $49.999)
- Árbol Pino LED texturado 19 cm – Llevando 2: $18.499,50 c/u – 2x1 (antes $36.999)
- Lata Santa – Llevando 2: $9.499,50 c/u – 2x1 (antes $18.999)
Ofertas en Carrefour
- Set de 10 bochas Carrefour plateadas mate brillo 6 cm – $5.193,50 — 35% OFF (antes $7.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Set de 10 bochas Carrefour doradas mate brillo 6 cm (modelos surtidos) – $5.193,50 — 35% OFF (antes $7.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha deco rojo 8 cm (modelos surtidos) – $1.293,50 — 35% OFF (antes $1.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Globo liso brillante 50 mm oro – $2.333,50 — 35% OFF (antes $3.590) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Globo liso brillante 50 mm plata – $2.333,50 — 35% OFF (antes $3.590) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Set de 3 bochas blancas decoradas 7.8 cm – $4.933,50 — 35% OFF (antes $7.590) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha Carrefour transparente myfirx 10 cm (modelos surtidos) – $3.243,50 — 35% OFF (antes $4.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha deco polyfoam 8 cm (modelos surtidos) – $1.293,50 — 35% OFF (antes $1.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha deco lentejuela 8 cm (modelos surtidos) – $1.943,50 — 35% OFF (antes $2.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha deco nieve 8 cm (modelos surtidos) – $1.943,50 — 35% OFF (antes $2.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Set de 4 bochas Carrefour transparentes blancas 8 cm – $6.493,50 — 35% OFF (antes $9.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Set 3 bochas blancas decoradas 7.8 cm – $3.893,50 — 35% OFF (antes $5.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha pintadas 8 cm (modelos surtidos) – $3.243,50 — 35% OFF (antes $4.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha ballerina blanca 8 cm – $3.243,50 — 35% OFF (antes $4.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha gansa 8 cm – $4.543,50 — 35% OFF (antes $6.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha santa 8x7x10 cm – $3.893,50 — 35% OFF (antes $5.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable.