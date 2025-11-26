Video: se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria y causó pánico entre los estudiantes

Una formación de la línea 160 se prendió fuego, cortando el ingreso de otras formaciones al predio. Videos en las redes sociales mostraron la impresionante altura de las llamas y la extensa columna de humo.

Se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria. Foto: Captura

Un colectivo de la línea 160 se incendió este miércoles en Ciudad Universitaria y causó pánico entre los presentes.

Videos en las redes sociales mostraron la impresionante altura de las llamas y la extensa columna de humo que se formó por el incidente.

Se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria. Foto: X @ramialcorte

Bomberos de la Ciudad concurrieron a la avenida Intendente Cantilo, donde atacaron el fuego de forma generalizada.

También arribaron al lugar trabajadores del SAME, con 3 Ambulancias y 1 unidad de Triage. De todas maneras, los usuarios descendieron en orden de la formación, motivo por el que nadie sufrió quemaduras o lesiones de consideración.

Además, se cortó el ingreso de colectivos al predio mientras los agentes trabajaban en el lugar.

Videos: así fue el incendio de un colectivo en Ciudad Universitaria

Se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria. Video: X @ezecale_

Se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria. Video: X @anacletaasecas