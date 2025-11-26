Incendio gigante en un complejo de edificios en Hong Kong: las fotos y videos más impactantes

Las imágenes, que se hicieron virales en pocos minutos, muestran la fuerza de las llamas. Ya se confirmaron al menos cuatro muertos.

Fuerte incendio en Hong Kong. Foto: REUTERS

Un impactante incendio se desarrolla en la tarde noche de Hong Kong, que ya se cobró la vida de al menos cuatro personas, además de que se registraron otros ocho heridos.

El hecho tuvo lugar en el distrito de Tai Po, en el norte de la región de Hong Kong. Las llamas se propagaron por un andamiaje de bambú instalado en un bloque.

Videos: impactante incendio en Hong Kong

Fuerte incendio en Hong Kong. Video: Reuters.

La Policía, citada por la prensa local, indicó que además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.

Fuerte incendio en Hong Kong. Foto: REUTERS

El fuego ha atraído a numerosas personas al área, donde algunos residentes cubren sus caras para evitar inhalar el humo espeso, mientras observan los daños en sus hogares.

Imponente incendio en Hong Kong: qué se sabe hasta el momento

El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se dirigía al Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso de un bombero herido en el lugar de los hechos, según fuentes consultadas por el South China Morning Post.

Fuerte incendio en Hong Kong. Foto: REUTERS

Posteriormente, se confirmó que este bombero fue uno de los cuatro fallecidos, junto a tres residentes, en un balance provisional a las 17:00 hora local (09.00 GMT).

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación.

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

Fuerte incendio en Hong Kong. Foto: REUTERS

El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes.

El fuego ha impactado también en las inmediaciones: la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, ha aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.